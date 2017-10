Sécurité et prévention des risques : en Bretagne des collégiens s'engagent

L'opération "Cadets de la sécurité civile" est lancée en Ille-et-Vilaine. Un partenariat a été signé ce mercredi pour permettre à 75 collégiens de 5ème du département de s'engager dans la sécurité civile et de devenir à terme formateur.

Les attentats et les menaces qui pèsent toujours en France sont souvent à l'origine de l'engagement de nombreux jeunes français qui souhaitent jouer un rôle dans la prévention des risques et aussi dans la formation aux gestes qui sauvent. Ces adolescents, aux avants postes de cette culture de la prévention et de la sécurité, ont été baptisés les cadets de la sécurité civile. L'opération est lancée en Ille-et-Vilaine; un partenariat a été signé ce mercredi par le Préfet Christophe Mirmand et Jean-Luc Chenut, Président du Conseil départemental et Président du Conseil d'administration du SDIS, le Service Départemental d'Incendie et de secours.

Des missions diverses.

Ces jeunes venus de Redon et de Guichen sont formés d'abord aux premiers gestes qui sauvent. Ensuite le long de leur scolarité ils pourront approfondir leurs connaissances et leur apprentissage. "Je trouve çà bien d'apprendre les gestes de premiers secours" explique Titouan qui est en 5è au collège Noêl du Fail de Guichen. Son camarade Erwann évoque aussi les attentats "le jour où çà se passe il faut qu'on soit prêt à intervenir et évacuer les gens en difficulté".

De jeunes cadets venus de Redon © Radio France - Loïck Guellec

Formation théorique et pratique.

La partie pratique de la formation sera assurée par des pompiers et l'autre théorique par les enseignants, notamment en sciences et vie de la terre et technologie qui interviendront sur des sujets concrets pour eux. A l'issue de cette formation d'ici le printemps, les élèves recevront leur certificat de premiers secours, le fameux PSC 1.