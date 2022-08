Piqûres, violences, alcool : des fêtes de Bayonne "apaisées" malgré une fréquentation en forte hausse

Entre 1,1 et 1,2 million de personnes ont participé aux fêtes de Bayonne, soit une hausse de 15% par rapport à 2019. C'est le bilan annoncé ce mardi par la mairie de Bayonne. Côté sécurité, la sous-préfecture a recensé un viol et quatre plaintes pour violences, dont un coup de couteau.

"Le climat était globalement apaisé". C'est le constat du maire de Bayonne ce mardi qui a fait le bilan des Fêtes 2022. Peu de débordement ont été constaté entre mercredi et dimanche. Pourtant, la fréquentation a fortement augmenté pour le retour de l'évènement après trois ans d'absence. Près d'1,2 million de festayres ont participé aux fêtes de Bayonne 2022, soit une hausse de 15%.

Une forte hausse de la fréquentation

Il y avait beaucoup de monde dans les rues de Bayonne selon les peñas : "les anciens nous disaient qu'on n'a jamais vu autant de personne pour le concert". Une fréquentation que la mairie chiffre de 1,1 à 1,2 million de personnes, soit une hausse de 15%, sachant que 190.000 bracelets d'entrée ont été vendus. Des "fêtes plus apaisées, plus respectueuses, et ce, malgré une hausse de la fréquentation " selon le sous-préfet Philippe Le Moing-Surzur. "Je pense que ça manquait aux gens, l'ambiance était bon enfant. Les étaient très cools cette année, moins énervés, l'ambiance était très cool" assurent Thomas et Christophe, deux patrons de bar.

Un viol constaté à ce jour

Suite aux Fêtes du 27 au 31 juillet, un viol a été constaté, quatre plaintes pour violences dont un coup de couteau à l'abdomen, et parmi les 210 faits délictueux imputables directement aux fêtes, 17 vols à l'arraché, et 137 vols portables. Par ailleurs, les gendarmes ont procédé à 1.662 dépistages d'alcoolémie dont 72 positifs, "c'est peu et c'est moins qu'en 2019" précise le sous-préfet. 36 personnes sont ou ont été gardées à vue. Pour assurer la sécurité des Fêtes de Bayonne, 1.321 personnes ont été mobilisées pendant cinq jours, entre les forces de l'ordre, les pompiers, la sécurité civile, les sociétés de sécurité privée ou les soignants.

1.400 victimes prises en charge

Les soignants ont pris en charge 1.400 personnes, à tel point qu'ils ont été en rupture de stock de couvertures de survie et ont examiné 124 personnes qui se plaignaient de piqûres. Parmi elles, 17 ont fait l'objet prélèvements qui sont en cours analyse, et 10 plaintes ont été déposées. "Le phénomène des piqûres n'a pas eu l'ampleur que certains redoutaient" souligne le sous-préfet de Bayonne.