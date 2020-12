De nouvelles manifestations sont prévues ce weekend partout en France contre les articles 21, 22 et 24 de la proposition de loi "Sécurité globale" et contre le nouveau schéma national du maintien de l'ordre jugés "liberticides".

Sécurité globale : 80 "marches des libertés et des justices" prévues ce samedi en France

80 marches des libertés et des justices sont organisées ce samedi en France, contre la proposition de loi "sécurité globale".

Les Français sont appelés à descendre dans la rue ce samedi à l'appel de la "coordination #StopLoiSécuritéGlobale" (SNJ, SNJ-CGT, CFDT-Journalistes, SGJ-FO et Ligue des droits de l’Homme) pour protester contre les articles 21, 22 et 24 de la proposition de loi "Sécurité globale" et le nouveau schéma national du maintien de l'ordre jugés "liberticides".

L'intersyndicale (FSU, Solidaires, et les organisations de jeunesse FIDL, UNL, MNL, Unef) menée par la CGT qui manifeste chaque année le 1er décembre pour soutenir les précaires et les chômeurs, appelle également à se mobiliser pour les droits sociaux et les libertés.

À Paris, la manifestation partira de la porte des Lilas à 14h et se terminera sur la place de la République, d'où elle était partie la semaine dernière. D'autres rassemblements sont prévus dans 80 villes françaises, notamment à Strasbourg, Reims, Lille, Amiens, Caen, Le Mans, Lorient, Nantes, La Rochelle, Limoges, Bourges, Orléans, Saint-Etienne, Lyon, Annecy, Grenoble, Valence, Clermont-Ferrand, Bordeaux, Bayonne, Toulouse, Marseille, ou encore Nice.

"Cacophonie"

La coordination #StopLoiSécuritéGlobale dénonce la "cacophonie qui règne au sein du gouvernement et de la majorité parlementaire après l'annonce de la réécriture intégrale de l'article 24". Selon elle, "ils essaient de sortir l'article 24 de la proposition de loi Sécurité globale pour mieux l'inclure dans l'article 25 de la loi sur le séparatisme".

Après avoir rencontré la ministre de la Culture Roselyne Bachelot ce vendredi, le collectif de journalistes demande à rencontrer officiellement Emmanuel Macron.

Manifestations interdites dans plusieurs métropoles

Les préfectures de plusieurs villes de France ont choisi d'interdire ces rassemblements, invoquant les affrontements qui ont eu lieu la semaine dernière. À Montpellier notamment, les autorités n'ont pas autorisé la manifestation qui était prévue en centre-ville.

A Rennes, la préfecture a pris vendredi un arrêté pour interdire toute manifestation ce samedi qui ne serait pas déclarée.

133.000 personnes, selon le ministère de l'Intérieur, ont déjà manifesté dans tout le pays la semaine dernière selon le ministère de l'Intérieur, notamment après la diffusion d'une vidéo de violences policières à l'encontre d'un producteur musical noir.