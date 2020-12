Sécurité globale : plusieurs centaines de personnes manifestent à Limoges et Brive ce samedi

Plusieurs centaines de personnes ont manifesté ce samedi matin à Limoges et Brive, contre les articles 21, 22 et 24 de la proposition de loi "Sécurité globale" et contre le nouveau schéma national du maintien de l'ordre jugés "liberticides". 80 manifestations étaient prévus en France ce samedi