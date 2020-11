Sécurité globale : une intersyndicale appelle à manifester samedi à Montbéliard

"C'est un rassemblement contre les lois liberticides du gouvernement et tout particulièrement celle relative à la sécurité globale". Une intersyndicale CGT, FO, Solidaires et FSU du pays de Montbéliard, ainsi que la Ligue des droits de l'Homme du Territoire de Belfort appelle à la mobilisation ce samedi 28 novembre à 14h30 à la Pierre à Poissons, à Montbéliard, pour protester contre le projet de loi sécurité globale.

Le texte, pour lequel l'Assemblée nationale a donné un premier feu vert mardi, prévoit notamment de pénaliser la diffusion malveillante des forces de l'ordre, tout en l'assortissant de garanties sur le "droit d'informer".

Cet article, mais aussi la possible utilisation de drones lors des manifestations et la crainte de la reconnaissance faciale par les caméras de surveillance, ont suscité une intense émotion dans les médias, qui y voient un risque d'entrave à la liberté d'informer. La proposition de loi doit maintenant être examinée au Sénat.

Halte au "floutage de gueule"

"La mobilisation, qui commence à peine, s’intensifie chaque jour un peu plus dans toutes les villes de France", écrit la LDH 90 dans un communiqué. "On constate malheureusement que les manifestations sont régulièrement émaillées d'arrestations de journalistes et de violences policières (...) l’Etat de droit est en danger, nous serons là pour le protéger".

Les images de policiers brutalisant des exilés et un journaliste lundi soir ont ravivé la colère des opposants au texte. Le parquet de Paris a annoncé l'ouverture d'une enquête pour "violences par personne dépositaire de l'autorité publique" qui auraient été commises par un policier sur le journaliste Rémy Buisine, du média en ligne Brut, ainsi que sur un migrant.

Samedi dernier, des incidents avaient éclaté après le rassemblement au Trocadéro qui a réuni plusieurs milliers de personnes opposées au projet de loi. Vingt-trois personnes ont été interpellées.