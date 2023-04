Sécurité incendie : la ministre de la Culture réclame plus d'efforts pour la cathédrale d'Aire-sur-l'Adour

Quatre ans après le gigantesque incendie qui avait ravagé Notre-Dame de Paris, la ministre de la Culture Rima Abdul Malak a distribué les bons et les mauvais points de la sécurité incendie dans les cathédrales. En déplacement à Amiens mardi, la ministre a estimé que la quasi totalité des structures en France sont aujourd'hui en sécurité "élevée" ou "réglementaire". Seules trois cathédrales font figure de mauvaises élèves et ont "besoin d'efforts particuliers" : à Bayonne, Rennes et Aire-sur-l'Adour.

Si la structure alturine se retrouve en bas de classement, c'est à cause de sa situation bien particulière si l'on en croit la Direction régionale des affaires culturelles de Nouvelle-Aquitaine. "La mairie et la cathédrale sont collées", explique Adeline Rabaté, la conservatrice régionale des monuments historiques à la Drac, "il y a donc un bout du bâtiment de la mairie qui est imbriquée avec le bâtiment de la cathédrale. En terme architectural, c'est donc beaucoup plus compliqué à traiter que pour une cathédrale installée au milieu d'une place".

Fin des travaux en 2025

La situation ne fait fait peser "aucun danger pour le public", poursuit la responsable. Le chantier a d'ores et déjà commencé, en collaboration avec les pompiers : d'ici cet été, les travaux de cloisonnement coupe-feu seront terminés entre les deux structures. La deuxième phase débutera cet automne et se poursuivra jusqu'en 2025 pour cloisonner les combles, installer des isolements coupe-feu, ou encore faire une mise à jour du réseau électrique.

Ces chantiers devront permettre de poursuivre trois objectifs : éviter tout départ de feu à l'avenir, empêcher les flammes de se propager trop vite en cas d'incendie et d'assurer un bon accès des pompiers à toutes les parties de la cathédrale. Au total, le chantier est estimé à 1,3 millions d'euros, intégralement financé par l'état.