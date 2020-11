Sécurité intérieure : des risques terroristes très forts, notamment sur les bâtiments religieux

Le général Jean-Christophe Béchon commandant la région militaire est très discret sur les chiffres, mais une trentaine de militaires du 1er REG, régiment étranger de génie stationné à Laudun-L'Ardoise dans le Gard, participent à cette opération Sentinelle à Nîmes : "La menace évolue, elle est difficilement prévisible. Notre dispositif de patrouille évolue, change : de secteur, en véhicule ou à pied, pour être à la fois imprévisibles et le plus réactifs possible."

"La menace est persistante et très forte"

Des patrouilles justifiées par l'état de la menace terroriste pour Didier Lauga, préfet du Gard : "On le sait, il y a eu Nice, Conflans Sainte Honorine, et d'autres sites... L'erreur serait de croire que ce serait terminé. La réalité, et il faut la dire à nos concitoyens : il y a effectivement des renseignements qui font état d'une menace persistante et très forte sur notre pays, notamment sur les bâtiments religieux."