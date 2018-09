Face à la recrudescence des violences verbales et physiques, des pompiers réclament une présence policière pour leurs interventions difficiles. Olivier Richefou, président de l'exécutif mayennais et patron national des services de secours, y est favorable au cas par cas. Entretien.

Au début du mois, un pompier était tué, à l'arme blanche, par un homme en pleine crise de démence, en région parisienne. Interrogé sur ce drame par France Bleu Mayenne, Olivier Richefou avait déclaré qu'il était impossible de mettre un policier derrière chaque pompier. Une prise de position qui lui a valu des critiques de la profession.

Quinze jours plus tard, l'élu mayennais et président de la Confédération Nationale des Services de Secours et d'Incendie revoit, un peu, sa position. Il n'est toujours pas favorable à une présence policière systématique mais au cas par cas, en fonction de la dangerosité d'une mission.

Pour mieux anticiper d'éventuelles actes de violence, des agressions physiques ou verbales, Olivier Richefou plaide pour la création d'une plateforme d'alerte commune Samu-Forces de l'ordre-Pompiers. Le département de la Mayenne se dit prêt à expérimenter un tel dispositif explique-t-il : "s'il y avait eu une plateforme commune, c'est d'ailleurs le souhait du Président Macron, l'information d'un homme pris de folie aurait été aussitôt transmise et à ce moment-là l'équipe des pompiers aurait fait le choix d'un accompagnement par des policiers car un risque alors avait été identifié. Moi, je souhaite que la Mayenne expérimente car ça n'existe nulle part en France".

Olivier Richefou propose également "une intégration, dans le cycle de formation des pompiers, d'une sensibilisation à la conduite à tenir dans des circonstances de tension et l'expérimentation de caméras-piétons de nature, dans certains cas, à apaiser les tensions".

►►Ecoutez en intégralité l'entretien du patron national des Services de Secours, Olivier Richefou