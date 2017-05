Sécurité maximale au Festival International des Sports Extrêmes à Montpellier

Le FISE a démarré ce mercredi sur les rives du Lez à Montpellier dans un contexte particulier, après l'attentat de Manchester. Le festival attend 600.000 spectateurs cette année.

Jusqu'à dimanche, 1.800 athlètes vont se succéder pour des compétitions de roller, BMX, trottinette, skateboard et autre wakeboard. Les organisateurs espèrent dépasser le record de fréquentation de l'année dernière : 595.000 spectateurs dénombrés sur les quatre jours en 2016. Et pourtant, il y avait eu de la pluie et du vent !

Cette année, le beau temps devrait être au rendez-vous . Mais la 21e édition du FISE, qui celèbre son 20e anniversaire, se déroule néanmoins dans un contexte particulier après l'attaque terroriste de Manchester. Un attentat qui a visé un public jeune, comme celui du FISE.

Sécurité renforcée pour le FISE

Le Festival International des Sports Extrêmes avait déjà prévu un renfort du dispositif de sécurité avant même Manchester.

L'entrée du site est filtrée : fouille des sacs, ticket réservé à l'avance avec pièce d'identité obligatoire. Un dispositif qui semble rassurer le jeune public du FISE.

La vraie nouveauté, la sanctuarisation du site

Des barrières de plus de deux mètres bouclent complètement les rives du Lez et 200 policiers, municipaux, nationaux et agents privés sont mobilisés.

À cela s'ajoute la Sentinelle envoyée en renfort samedi et dimanche. Les caméras nomades fixées sur les lampadaires en plus des caméras déjà en place toute l'année avec des images visionnées en temps réel.

Le contrôle des voitures des riverains du site, les plots en béton et le poste de commandement avancé de la ville de Montpellier, activé au sous-sol de l’hôtel de ville, complètent le dispositif.

Agents de sécurité sur le FISE © Radio France - Claire Moutarde

200 policiers sont présents sur le site du FISE © Radio France - Claire Moutarde