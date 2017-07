Feu d'artifice du 14 juillet à Strasbourg : sécurité maximale et circulation sous surveillance

Un an après l'attentat de Nice, Strasbourg annonce des mesures de sécurité renforcées pour le feu d'artifice du 14-Juillet. La circulation et le stationnement sont également strictement réglementés.

Le 14 juillet à Strasbourg, le feu d'artifice sera tiré depuis la place de l'Etoile, à 22h30. Un an après l'attentat de Nice, les mesures de sécurité sont renforcées. La municipalité a décidé de ressortir le dispositif des fans zones, mis en place durant l'Euro de football en 2016.

Il s'agit de périmètres fermés sécurisés, au plus près du spectacle. Il y en aura deux vendredi soir, place du Maréchal de Lattre de Tassigny (place de la Bourse) et à Neudorf. Tout autour, une quarantaine de véhicules seront stationnés pour éviter des voitures bélier. Des déviations seront mises en place pour les voitures (voir le détail plus loin dans cette page).

Des policiers en uniforme et en civil dans la foule

130 agents de sécurité et 40 policiers municipaux seront mobilisés pour assurer des barrages filtrants. Il y aura aussi des policiers nationaux en uniforme et en civil dans la foule. Comme chaque année, un poste de secours sera mis en place.

Pour la première fois, les couleurs bleu blanc rouge seront projetées sur le bâtiment de la Bourse, en hommages aux victimes de l’attentat de Nice.

Circulation et stationnement strictement réglementés

Le stationnement des véhicules sera interdit du 13 juillet à 1h au 15 juillet à 12h, place du Maréchal De Lattre de Tassigny et du 14 juillet à 1h au 15 juillet à 12h, route de Vienne.

Stationnement interdit également du 14 juillet à partir de 1h au 15 juillet à 1h :

rue de la brigade Alsace-Lorraine, entre le quai du Général Koenig et la rue de Sengenwald

rue Jacques Peirotes, entre la rue de Bienne et la rue de la Brigade Alsace-Lorraine

rue de Lausanne, entre la rue du Général Koenig et la rue de Berne, y compris le parking latéral

quai du Général Koenig, entre la rue du Mont Blanc et la rue de la Première Armée

rue Spielmann,

rue du Marksgarten

rue de la Thumenau

rue de la Colonne

avenue de Colmar, entre la rue de la Thumenau et la rue du Grand Couronné

avenue Jean Jaurés, entre la rue des Carmélites et la route de Vienne, et entre la rue des Carmes et la route du Polygone

rue de la Première Armée, entre la rue Sengenwald et le quai du Général Koenig

rue de Soleure, entre la rue de la Brigade Alsace Lorraine et le rue de Berne

rue de Bienne,

rue Sédillot,

rue Forget,

rue Frédéric Viès,

rue Paul Collomp,

rue René Fontaine,

rue Aloïse Stoltz,

route du Polygone entre l’avenue Jean Jaurés et rue de Nomeny,

rue des Chataigners.

La circulation sera interdite aux véhicules du 13 juillet à 12h au 15 juillet à 12h sur la place du Maréchal De Lattre de Tassigny.

La circulation sera interdite aux piétons, cyclistes et à tous les véhicules du 14 juillet à 5h au 15 juillet à 12h :

bretelle de sortie de la route du Rhin sur la route de Vienne (sens Allemagne-France),

quai du Général Koenig, entre le pont d’Austerlitz et le pont de la Bourse, trottoir et berge côté bassin Dusuzeau,

route de Vienne,

promenade Dauphine,

place Dauphine,

parc de l’Etoile, sauf trottoir mixte de la voie Est pour les piétons et les cyclistes,

rond-point Pierre Mendès-France,

La circulation sera interdite aux piétons, cyclistes et à tous les véhicules le 14 juillet à partir de 18h :

parc de l’Etoile,

rue de la Thumenau, entre le parc de l’Etoile et l’allée du Schluthfeld,

pont de la Bourse,

pont d’Austerlitz,

rue du Marksgarten, côté parc de l’Etoile.

La circulation pourra être interdite le 14 juillet dans d’autres rues à l'initiative des services de police.

CTS : des lignes interrompues mais des bus de remplacement

Avant et après le feu d'artifice qui sera tiré du Parc de l'Etoile, vendredi 14 juillet, le fonctionnement du réseau bus-tram sera modifié entre 17h30 et 23h15 environ. Le dispositif pour la fête nationale est également en ligne sur le site de la Compagnie des transports strasbourgeois.