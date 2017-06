Sécurité maximale pour le feu d'artifice du 14 juillet à Tours

La mairie de Tours, la préfecture et la police réfléchissent très sérieusement aux mesures de sécurité les plus adaptées le 14 juillet au soir

A Tours, la préfecture d'Indre et Loire, la police et la municipalité travaillent d'arrache pied sur les mesures qui doivent être prises pour sécuriser les festivités du 14 juillet. La menace terroriste est très présente au point que le feu d'artifice de 22h30 sur l'Île Simon pose question. Cinq équipes de quatre policiers armés de fusil d'assaut seront mobilisées (ce qui fait 21 policiers au total) pour assurer la sécurité des 40 000 personnes attendues le 14 juillet au soir. Stéphane D'Hayer, le directeur de la sécurité publique, veut surtout éviter le phénomène de panique qui peut s'emparer de la foule, comme cela s'est passé à Turin récemment.

"On peut avoir des mouvements de foule paniquée à cause de jets de pétards avec des conséquences dramatiques compte tenu de l'endroit où a lieu le feu d'artifice sur la Loire. On pense au pont Wilson qui n'a aucune échappatoire. On pourrait retrouver des gens dans la Loire ou qui soient piétinés par la foule. Cela se gère par une présence dissuasive de policiers mais aussi en évitant une trop grande densité de population. Il faut absolument que la foule puisse se disperser et ne soit pas piégée en cas d'alerte terroriste" Stéphane D'Hayer, directeur départemental de la sécurité publique