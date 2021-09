Le maire de Toulouse, Jean-Luc Moudenc, a tenu sa conférence de presse de rentrée ce mercredi 15 septembre. Il a rappelé les priorités de son mandat et ses objectifs pour faire de Toulouse une ville "plus facile à vivre et plus mobile".

Rentrée politique de Jean-Luc Moudenc : priorité à la sécurité et la mobilité

Jean-Luc Moudenc a balayé un large éventail de ses objectifs pour la ville, ce mercredi 15 septembre, lors de sa conférence de presse de rentrée. Le maire de Toulouse a rappelé les priorités de son mandat.

Une ville plus tranquille

Comme annoncé précédemment, Jean-Luc Moudenc a rappelé son objectif de doubler les patrouilles municipales dans les quartiers, avec le recrutement de 100 policiers municipaux avant la fin de son mandat. 17 sont déjà arrivés en juillet, 11 arriveront d'ici la fin de l'année. Leur présence sera notamment renforcée, conjointement avec la police nationale, dans trois quartiers : La Faourette, Bordelongue et Les Arènes.

"Aimer vivre à Toulouse, c'est être en sécurité dans chaque quartier. Nous n'accepterons pas qu'une minorité vienne pourrir la tranquillité des Toulousains. Nous allons prendre en compte les problèmes habitants", a déclaré le maire.

Jean-Luc Moudenc l'a répété, il souhaite des "quartiers plus faciles à vivre". Pour cela, il compte installer 100 cameras de vidéoprotection supplémentaires. En 2014, il y en avait 21, aujourd'hui il y en a 454. L'année dernière, elles ont permis 3.533 interventions et la justice a réquisitionné 1.834 images.

Des quartiers plus faciles à vivre

"Nous consacrerons la moitié des investissements du mandat à une vie de quartier plus pratique, plus agréable. Notre objectif : une maison de santé dans chaque quartier, renforcer les petits commerces, les jardins partagés et la nature en ville", a expliqué l'élu.

Jean-Luc Moudenc a annoncé la création de deux nouveaux marchés de plein vent, à Guilheméry et place Héraclès. Le président de Toulouse Métropole se dit également très attentif à la consultation citoyenne "Mes idées pour mon quartier" qui a déjà recueilli 950 idées d'habitants.

Favoriser la pratique du vélo

Jean-Luc Moudenc a également rappelé avoir augmenté le "budget vélo, pour une ville plus mobile", avec plusieurs objectifs : meilleure connexion des liaisons cyclables, de nouvelles pistes et des aménagements à plusieurs endroits, sécurisation des parcours cyclables, etc.

Dans le détail : deux nouvelles pistes vont être créées aux Sept deniers, plusieurs chemins seront aménagés aux Trois cocus, des aménagements cyclables sont prévus à Gramont pour desservir la station de métro et la gare. Il y aura également des travaux de sécurisation des pistes au Grand Rond, aux Minimes et Barrière de Paris.

à lire aussi 80% de la voirie sera limitée à 30km/h dans Toulouse

Le service de location de vélo, en lien avec Tisséo, va par ailleurs évoluer. L'offre actuelle VélôToulouse expire. Le but est donc de lancer un nouvel appel d'offres, pour une mise en service en 2023. Ce futur service intégrerait d'autres villes mitoyennes de Toulouse, même hors Métropole. Des discussions sont en cours.

Dans le même temps, Jean-Luc Moudenc souhaite développer les parkings-relais, en augmentant d'un tiers la capacité et ainsi passer de 6.500 à 8.500 places.