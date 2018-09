Les pompiers doivent faire face à une recrudescence d'actes de violence et d'agressions, verbales et physiques.Beaucoup d'entre eux réclament un équipage de police ou de gendarmerie pour les accompagner sur les interventions les plus périlleuses.

Les policiers ou les gendarmes doivent-ils accompagner les pompiers sur leurs interventions ? Le sujet est revenu dans le débat public après le meurtre d'un jeune sapeur parisien, tué à l'arme blanche par un homme en pleine crise de démence, au début du mois dans le Val-de-Marne.

Il faut que la police vienne quand on a suspecté, à l'appel, un risque potentiel", la fédération des sapeurs-pompiers de France

La réponse est oui pour Olivier Richefou, le président du Département de la Mayenne et patron national des services de secours. Au cas par cas et en fonction de la dangerosité de la mission. Il plaide également pour une plateforme commune d'alerte entre les différents services, le Samu, les pompiers, la police et la gendarmerie afin d'anticiper les missions les plus difficiles, celles qui pourraient mettre en danger la vie des hommes et des femmes qui interviennent.

La réponse est également oui également pour le colonel Eric Faure, le président de la fédération des sapeurs pompiers de France, qui partage donc le point de vue de l'élu mayennais : "il y a treize numéros d'appel d'urgence en France. Le 15, le 17, le 18 et bien d'autres. Notre fédération demande de la clarification pour le citoyen. Un seul numéro, le 112 puisqu'il est généralisé au niveau européen. Mais il faut également que les services publics travaillent ensemble. Clairement, les exemples sont nombreux et celui de notre collègue, sauvagement assassiné près de Paris, est le plus parlant. Des appels peuvent se balader du 15 au 18, du 17 au 18 et donc nous avons des risques de perte d'informations. On n'a pas les outils informatiques qui nous permettent de nous coordonner et communiquer entre nous. Les infos saisies par les uns ne sont pas forcément transmises aux autres. Ces pertes-là ont un impact négatif sur le déroulement de l'intervention".