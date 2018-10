Ce dimanche, le FPV Racing Club Atlantique de Clavette en Charente-Maritime a organisé une journée de démonstration de drones. L'occasion de suivre des courses folles à 150 km/h... et de rappeler la réglementation, en loisir et en compétition.

Les drones, depuis quelques années, c'est une vraie folie. Selon l'institut d'études GfK, 400 000 exemplaires ont été vendus l'an dernier. Et ça augmente d'année en année. A Clavette, une cinquantaine de passionnés se sont regroupés dans le FPV Racing Club Atlantique.

Ce dimanche, le club a organisé une journée de démonstration à la plaine de la Chênaie à Clavette, près de la Rochelle. En compétition, les drones font la course, ils doivent réaliser un parcours d'obstacles en un minimum de temps, un peu comme au ski. Les drones font une vingtaine de centimètres de diamètre et pèsent environ 300 grammes.

Des courses à 150 km/h

Chaque pilote porte un masque sur le visage : les drones sont équipés d'une caméra ; le temps de la course leurs yeux deviennent ceux du drone : "C'est très grisant, on a l'impression de voler, une grande sensation de liberté !" sourit Denis Fort, le président du club.

Les pilotes portent un masque relié à la caméra du drone qu'ils pilotent. © Radio France - Marie-Jeanne Delepaul

Pour guider les pilotes et garantir la sécurité, un "spotter" garde les yeux ouverts, c'est obligatoire. Les engins filent à 150 km/h. Au bout de deux minutes, deux drones ratent un virage, ils finissent sur le dos, leurs pilotes sont hors jeu. Ils participent à des compétitions internationales, mais ça leur arrive encore de finir dans les choux : "C'est extrêmement solide mais on va tellement vite qu'on casse de la pièce, dès qu'on prend un arbre ou une barrière, on perd un morceau ou on arrache le moteur, il faut réparer" explique Denis Fort.

Les membres du club fabriquent leurs engins eux-mêmes avec des pièces détachées, pour un coût d'environ 300 euros. Les réparations, tous les ans, leur reviennent à peu près au même prix. Comme eux, il existe environ 400 pilotes de course en France. Les membres du FPV RCA font environ six à neuf compétitions par an. Ils ont participé récemment aux championnats du monde à Cabourg.

Le drone fait maison (à droite), la télécommande (au centre) et le masque (à gauche) du président du club. © Radio France - Marie-Jeanne Delepaul

Interdiction de survoler les villes

Pendant la journée, le club en a profité pour rappeler les règles de sécurité et la réglementation, parce que certains font un peu n'importe quoi avec leurs cadeaux de Noël... "Les drones de loisir doivent peser moins de 800 grammes ; au-dessus, il faut un permis. On ne peut pas voler à plus de 150 mètres de hauteur, et il faut toujours garder le drone à porter de vue", rappelle Denis Fort.

Philippe Derouineau, trésorier du club, qui pilote des drones depuis cinq ans, complète : "Vous avez le droit de voler chez vous, mais vous ne pouvez pas aller voler chez le voisin ! Les zones interdites sont au-dessus de toutes les agglomérations, des centrales nucléaires, des zones militaires, des aéroports et quelques fois des parcs naturels."

Une appli et un site pour connaître les zones de vol autorisées

Philippe Derouineau rappelle que "la seule possibilité de survoler une agglomération est d'être professionnel et d'avoir une autorisation préfectorale pour chaque survol". Il va justement passer cette année son brevet de télé-pilote professionnel pour survoler les villes et faire des vidéos... Un brevet délivré par la Direction générale de l'aviation civile.

Pour connaître les zones autorisées, l'application GéoDrone indique, suivant l'endroit où vous vous situez, si vous avez le droit de voler, et à quelle hauteur. "Par exemple ici sur le terrain de Clavette nous sommes limités à 50 mètres de hauteur à cause de la proximité avec l'aéroport de Laleu" explique Philippe Derouineau. Le gouvernement a aussi mis en place un portail qui cartographie les zones où le vol de drones de loisir est autorisé.