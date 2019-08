Sécurité renforcée à Béziers pour la Féria 2019

La 51ème édition de la Féria de Béziers démarre ce mardi. Pour cet immense événement, la ville et l'Etat mobilisent de nombreux moyens, afin d'assurer la sécurité de participants.

La Férie 2018 avait attiré plus de 700.000 participants

Béziers, France

Sécurité renforcée, à Béziers : la 51ème Féria démarre ce mardi ! Coup d'envoi à 19h, dans les arènes de la ville. Plusieurs centaines de milliers de visiteurs sont attendus d'ici le dimanche 18 août : cinq jours et cinq nuit de festivités dans les rues de la ville, avec un périmètre de sécurité mis en place dans le centre ville.

Les moyens de la ville et de l'Etat mobilisés

Pour assurer la sécurité, plus de 100 policiers municipaux, soit l'ensemble des effectifs de la ville, seront mobilisés. A leur côté : 120 agents d'une société de sécurité privée seront chargés des contrôles, de l'installation et du maintien des barrières. Les moyens de l'Etat seront aussi importants : deux compagnie de CRS, la police nationale mais également des militaires de l'opération Sentinelle déployés et visibles afin de dissuader tout acte délictueux ou criminel.

Par ailleurs, des blocs de béton seront installés pour empêcher toute intrusion hostile dans les axes principaux du périmètre défini par les autorités, autour du centre historique. Un périmètre qui sera activé chaque nuit entre 19h et 3h du matin, et où il sera en partie interdit de circuler et de stationner, jusqu'au lundi 19 août.

Plan de circulation à Béziers - Feria 2019 - Ville de Béziers