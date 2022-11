Sécurité renforcée au Stade de France pour le match de rugby France - Australie

L'équipe de France masculine de rugby reçoit l'Australie pour débuter sa tournée d'automne, ce samedi 5 novembre au Stade de France à Saint-Denis. La préfecture de police annonce un dispositif renforcé pour encadrer les milliers de supporters attendus. Le plan de transport est également modifié, en raison de l'interruption en deuxième partie de soirée du RER D, en raison de maintenances.

Le périmètre de protection institué autour du stade de France, bénéficiant de l’appui des forces de l’ordre, sera mis en place à 17 heures. La vérification des billets, sous le contrôle de l’organisateur, sera réalisée au niveau des bornes d’accès. Les forces de sécurité veilleront en amont et sur le parvis au maintien de l’ordre et de la sécurité publics. Plusieurs équipes patrouilleront dans l’ensemble des gares et stations de l’agglomération parisienne, et notamment dans celles habituellement empruntées par les spectateurs se rendant au stade de France.

Interruption du RER D en milieu de soirée

Le RER D étant fermé à partir de 22h45 ce samedi jusqu'au dimanche à 9h00 entre Paris Gare de Lyon et Creil, les forces de l’ordre veilleront à orienter les spectateurs en sortie de match vers les lignes 12 et 13 du métro, vers le RER B, ainsi que vers les bus de substitution et navettes mis en place.