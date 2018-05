Sécurité renforcée pour l'ouverture de la 71e édition du Festival de Cannes

Par Marion Chantreau, France Bleu Azur et France Bleu

La 71e édition du Festival de Cannes débute ce mardi soir et tout a été mis en place dans la ville pour assurer une sécurité maximale. Dispositifs de surveillance en mer, dans les airs et sur terre, prévention de la délinquance. On en parle avec le commissaire central de Cannes.