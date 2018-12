Sécurité renforcée pour la course "l'Illuminée" dimanche à Belfort

Belfort, France

Une réunion de sécurité s'est tenue ce mercredi 12 décembre à Belfort. Sophie Elizéon, préfète du Territoire de Belfort, a rencontré le maire de la ville de Belfort, Damien Meslot, pour réexaminer le dispositif de sécurité de la manifestation du mois givré, après l'attentat qui a eu lieu mardi soir au cœur de Strasbourg. Plusieurs mesures exceptionnelles ont été annoncées, notamment pour ce dimanche 15 décembre lors de la course "l'Illuminée", et le dimanche 22 décembre à l'occasion du spectacle de patinage artistique de Brian Joubert.

Dispositif Sentinelle renforcé

La Préfecture annonce un renforcement du dispositif Sentinelle et de la présence policière "selon les modalités de la convention de coordination de la police nationale et de la police municipale de Belfort", précise un communiqué. Par ailleurs, "les lieux clos ou dédiés à l’accueil d’enfants seront accessibles après une fouille et palpation systématique par des agents de sécurité privée".

Fouille obligatoire avant la course

Près de 1.000 coureurs sont attendus dimanche prochain, 15 décembre, pour la quatrième édition de la course "l'Illuminée" de Belfort, au départ de la place d'Armes à 19h30, une course festive au pied du Lion, qui explore les souterrains, les fossés et les remparts de la citadelle. Ce jour-là, un périmètre de protection, avec fouille et palpation, sera mis en place par arrêté préfectoral.

Le même dispositif sera installé le dimanche suivant, le 22 décembre, pour le spectacle du patineur Brian Joubert, démonstration sur glace avec les clubs belfortains de patinage, annoncé à partir de 17h. Le public devra se montrer patient pour passer les filtres de sécurité et accéder à la patinoire du mois givré, située place Corbis.