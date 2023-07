Sécurité renforcée pour les feux d'artifice en Mayenne après le drame de Cholet et la sécheresse

Le 14 juillet 2022, un "incident de tir" survenu pendant le feu d'artifice de Cholet (Maine-et-Loire) a causé la mort d'un enfant de 7 ans et de sa sœur de 24 ans. Depuis les règles ont changé. La distance de sécurité entre la foule et le stand de tir a été augmentée. À Montsûrs, le comité des fêtes a changé l'emplacement de la zone de tir afin de rallonger cette distance avec le public toujours aussi nombreux pour assister au spectacle pyrotechnique du 14 juillet.

Agnès, l'artificière en charge du spectacle pyrotechnique à Montsûrs, comprend ces aménagements. "Je ne souhaite pas être responsable d'un drame. Les collectivités comme à Montsûrs sont réceptives, ce qui nous facilite la tâche", explique-t-elle quelques heures avant d'installer son matériel. "On trouve toujours une solution pour faire la fête tout en garantissant la sécurité du public".

Le comité des fêtes a dû aussi changer sa façon de faire. Désormais, les artifices seront tirés du stade de Montsûrs et non plus derrière les arbres, pas loin du complexe sportif de la commune. Au total, c'est plus d'une dizaine de mètres en plus. "La préfecture nous avait déjà fait la remarque l'an dernier, alors cette année et après le drame de Cholet, c'était une évidence pour les bénévoles", souligne Joël Maubert, le président du comité des fêtes de Montsûrs.

Évron annule son feu d'artifice par risque d'incendie

La commune d'Évron a été contrainte d'annuler son feu d'artifice du 14 juillet. En cause : le risque d'incendie avec le champ de blé juste à côté du lieu habituel des festivités. "On a tenté de trouver une solution avec les artificiers mais cette année c'était impossible", explique Joël Balandraud, le maire de la ville.

"C'est la société d'artifice qui prend cette décision. Tant pis pour cette année et j'appelle les habitants d'Évron à se déplacer sur une commune voisine", exprime le maire d'Évron. "On est en train de réfléchir à une autre forme, car il y a un feu d'artifice à Saint-Christophe-du-Luat et pour éviter de faire doublon, l'idée serait de proposer un autre spectacle de son et lumière sur Évron".

La préfecture de la Mayenne confirme le maintien des différents feux d'artifice sur le département. En revanche, un arrêté préfectoral concernant l'usage de mortiers et d'artifices pour les particuliers sont interdits. Cette décision fait suite aux multiples émeutes dans le département de la Mayenne et partout en France après la mort de Nahel, 17 ans, tué par un policier à Nanterre.