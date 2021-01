Sécurité routière : sous l'effet du confinement, la mortalité en forte baisse dans l'Indre en 2020

C'est une des conséquences de la pandémie de Covid-19 : les confinements et notamment celui du printemps, ont fait chuter le nombre de tués, de blessés et d'accidents sur les routes du département de l'Indre.

La Sécurité routière a communiqué ce vendredi les chiffres pour l'année 2020. L'an dernier, 2.550 personnes sont mortes sur les routes de France métropolitaine, le plus bas niveau depuis l'après-Guerre. Cette baisse du nombre de victimes de 21,4% par rapport à 2019, s'explique par la diminution de la circulation en raison de la crise sanitaire et des confinements. Celui du printemps 2020 a par exemple a entraîné une baisse du trafic de 75% en avril, selon le Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement (Cerema).

Dans l'Indre aussi, les chiffres sont à la baisse. Sur l'ensemble de l'année, 8 personnes ont été tuées sur les routes du département contre 17 victimes l'année précédente. Sur cette même année, 93 personnes ont été blessées contre 176 en 2019. Soixante-quinze accidents corporels avaient été enregistrés au 31 décembre dernier contre 147 en 2019.