Au karting de Pusey, les auteurs d’infractions routières testent leur conduite avec des professionnels

Trois sessions sécurisées pour les conducteurs responsables d'infractions routières doivent se tenir cette année sur le circuit de karting de Pusey près de Vesoul. La première s'est déroulée cette semaine en présence d'une vingtaine de participants.

Qui dirait non à un stage, même payant, à la place d'une amende ou de poursuites au pénal ? Sur le circuit de karting de Pusey près de Vesoul, une session sécurisée pour les conducteurs responsables d'infractions routières était organisée cette semaine. Une vingtaine de personnes y ont participé, sans compter tous les formateurs, pompiers policiers et intervenants départementaux de la sécurité routière. Objectif de la formation proposée par le parquet, faire prendre conscience aux conducteurs de leurs devoirs au volant.

Même à 30 km/h, si un gamin de quatre ans passe entre les deux voitures, tu ne pourras rien faire pour l'éviter" - Loic Henneuse

Le plus jeune des participants, Anthony, 23 ans s'installe au poste de conduite pour un exercice de freinage d'urgence. La voiture s'élance à petite vitesse et, au signal sonore, le jeune conducteur pile quelques centaines de mètres plus loin. Intervenant départemental de sécurité routière, Loic Henneuse, du club Peugeot sport de Vesoul, entame le débriefing : "Ton temps de réaction est de 0,5 secondes, il est faussé car c'est un exercice et que tu attends le signal. Tu as parcouru cinq mètres, en temps réel, tu serais plutôt à dix. Il faut bien comprendre que même à 30 km/h, si un gamin de quatre ans passe entre les deux voitures, tu ne pourras rien faire pour l'éviter."

Onze mètres pour s'arrêter à 40 km/h

Gérald, le plus âgé des participants, a 59 ans. Le jour où il s'est fait arrêter, il conduisait avec 0,94 g d'alcool par litre de sang. "C'est une formation nécessaire, reconnait-il volontiers, pour prendre conscience qu'on peut créer des accidents et faire des victimes." Agé de 38 ans, Loic, lui, s'est fait arrêter par les gendarmes à Champlitte après un dépassement à 150 km/h, au lieu des 90 autorisés. Et il a bien retenu la leçon : "Ça m'a coûté 2000 euros, six mois de retrait de permis, cinq ans avec sursis pour le permis en cas de récidive, trois mois de prison avec sursis et l'obligation de faire ce stage. C'est vraiment bien, ça nous permet de nous remettre en question et c'est pratique. On conduit sur circuit avec les distances de sécurité et les freinages d'urgence. Quand j'ai vu qu'à 40 km/h on mettait 11 mètres pour s'arrêter, on comprend vite qu'à 150 km/h, c'est la catastrophe."

250 euros, c'était le coût de ce stage pour les participants. Deux autres formations du même genre sont prévues en 2017 à Pusey, l'une en avril et l'autre en juin.

