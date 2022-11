Hausse des décès sur la route au Pays basque : les auto-écoles sensibilisent

Des accidents de la route plus meurtriers au Pays basque cette année, et dans l'ensemble du département. Dans les Pyrénées-Atlantiques, à ce jour, ce sont déjà 41 personnes qui ont perdu la vie sur la route, 17 avaient moins de 25 ans. Alors au Pays basque également, les auto-écoles sont plus vigilantes que jamais après la multiplication d'accidents mortels qui touchent surtout les jeunes. Pendant leurs formations, les risques liés à la conduite sous alcool, stupéfiants et la vitesse sont très régulièrement abordés.

Dans les Pyrénées Atlantiques, 41 personnes ont perdu la vie sur les routes, 17 avaient entre 14 et 24 ans. © Radio France - Franck Dolosor

Selon Anne Boudjema responsable logistique d'une auto-école à Bayonne, les élèves ne parlent pas forcément des accidents mortels qui viennent de frapper le Pays basque. "Ce n'est pas quelque chose qu'on aborde plus parce que c'est un sujet qu'on a toujours évoqué. On peut toujours mieux faire parce que là, aujourd'hui, on part du principe qu'un élève reste entre quatre et six mois de formation en auto-école. C'est très court pour travailler cette sensibilisation. Donc c'est vrai qu'on essaye de passer le plus de messages possibles. Mais on ne doit pas être les seuls acteurs. On doit être aussi avec la scolarité, l'éducation auprès des parents. Donc, on essaye de faire passer des messages. Mais ce n'était pas toujours facile que là".

Alcool, stupéfiants, vitesse et téléphones portables

Actuellement, les moniteurs auto-écoles expliquent aux jeunes qu'il vaut mieux éviter de consommer de l'alcool. "Si vous avez bu, vous ne prenez pas le volant, vous ne montez pas en voiture avec quelqu'un qui a bu ! C'est simple. Aujourd'hui, on est tous sensibilisés en tant que parents de venir chercher nos enfants. Mais là, c'est vrai que c'est compliqué de faire véhiculer ces messages-là parce que quand ils ont leur permis, ils sont mobiles et donc libres. Au niveau de notre zone géographique, c'est compliqué de ne pas avoir son véhicule, donc on n'a pas toujours conscience. Et puis, en ayant bu, bien évidemment, on se sent, on se sent invincible. Donc, ils prennent le volant beaucoup plus facilement" explique Anne Boudjema.

La mortalité des 18-24 ans survient pour 56% la nuit contre 36% pour les plus de 24 ans. © Radio France - Franck Dolosor

Les chiffres

Avec la vitesse, l’alcool est l’une des premières causes de mortalité sur la route, pratiquement 30%. À partir de 0,5 g/l les risques sont réels : le champ visuel est rétréci ; la perception du relief, de la profondeur et des distances est modifiée ; la sensibilité à l'éblouissement est plus importante ; la vigilance et la résistance à la fatigue diminuent ; la coordination des mouvements est perturbée ; l'effet désinhibant de l'alcool amène le conducteur à sous-évaluer les risques et à surestimer ses capacités.

La mortalité des 18-24 ans survient pour 56% la nuit contre 36% pour les plus de 24 ans. Le risque d'accident est multiplié par trois lors d'une conversation téléphonique et par 23 si l'on écrit un SMS au volant., d'ailleurs 38% des 18-25 ans reconnaissent envoyer des SMS en conduisant.

Tous les territoires sont concernés. À Saint Sébastien, la moitié des personnes hospitalisées après un accident sont positives à l'alcool et aux stupéfiants. Entre trois et quatre personnes chaque mois, surtout des hommes d'une quarantaine d'années.