Sécurité routière : avec le confinement, le nombre de morts sur les routes chute de 55,8% en avril

Le nombre de morts sur les routes de France métropolitaine a baissé de plus de la moitié (55,8%) en avril 2020 par rapport au même mois l'année dernière indique la Sécurité routière ce vendredi. Mais les excès de vitesse ont fortement augmenté durant le confinement.

103 personnes ont perdu la vie sur les routes de France métropolitaine en avril, un chiffre historiquement bas que la Sécurité routière attribue au confinement "qui a fortement réduit l'ensemble des déplacements". Le nombre de morts a baissé de plus de la moitié (55,8%) par rapport au même mois l'année dernière. Au mois de mars déjà, le nombre de morts sur les routes avait diminué de près de 40% par rapport à l'année précédente.

Selon les estimations de l'Observatoire national interministériel de la sécurité routière (Onisr), le nombre d'accidents corporels a fortement chuté : -74% (1.099 accidents corporels en avril 2020 contre 4.234 en avril 2019, soit 3.135 de moins). Même chose pour le nombre de blessés : 1.247 personnes ont été blessées contre 5.297 en avril 2019, soit 4.050 personnes de moins (-76,5%).

Tous les usagers concernés

"Toutes les catégories d'usagers" sont concernés : piétons, cyclistes, deux-roues motorisés et automobilistes.

"Très peu d'usagers de véhicules utilitaires ou de poids lourds sont décédés sur la route en avril 2020" précise la Sécurité routière. "La mortalité des seniors âgés de 65 ans ou plus diminue fortement en avril 2020 alors que celle des jeunes adultes (18/34 ans) présente la plus faible baisse."

Hausse du nombre d'excès de vitesse

Mais le confinement s'est aussi traduit par une hausse des excès de vitesse. "Les forces de l'ordre et les radars automatiques ont constaté un nombre important de grands excès de vitesse, avec une augmentation de plus de 16% par rapport à la même période en 2019", indique la Sécurité routière.

"On observe parmi les accidents mortels comparativement moins de chocs frontaux (avec moins de véhicules sur les routes, la probabilité d'en croiser en face est réduite) mais plus de pertes de contrôle de véhicules seuls (qui s'achèvent sur des obstacles latéraux, arbres, murets ou sur le toit après plusieurs tonneaux)", poursuit la Sécurité routière qui invite les Français "à prolonger sur la route les comportements de prudence et de solidarité qui se sont si fortement incarnés pendant ces deux mois".