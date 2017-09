Sécurité routière : baisse du nombre de morts et de blessés à Paris pour les huit premiers mois de 2017

La préfecture de police de Paris constate une amélioration de la situation durant les huit premiers mois de 2017 dans la capitale. Elle a présenté les chiffres jeudi. Le nombre d'accidents est en baisse, le nombre de morts et de blessés aussi.

Les chiffres de la Sécurité routière à Paris publiés jeudi par la préfecture de police montrent que la situation s'est améliorée dans la capitale au cours des huit premiers mois de l'année 2017.

Par rapport à la même époque en 2016, le nombre de morts a reculé à Paris. On est passé de 25 personnes décédées en 2016 à 19 en 2017 soit six morts de moins. Ce sont les usagers les plus vulnérables qui ont été les plus touchés. Les victimes qui ont trouvé la mort sont sept piétons, un cycliste, neuf deux-roues motorisés et deux automobilistes.

Même constat pour le nombre de blessés. Il a baissé de -9,4%. Il y a eu 4287 accidents dans Paris en 2017 contre 4733 en 2016. Cela fait 446 blessés de moins dans la capitale.

Le nombre d’accidents est également en diminution (-8,9%). Il y a eu 371 accidents en moins en 2017 par rapport à 2016 sur huit mois. On est passé de 4189 accidents à 3818.

Dans un communiqué, le préfet de police, Michel Delpuech, salue "la pleine mobilisation de ses services qui réalisent des opérations de contrôle, de prévention, de sensibilisation et de communication pour tous les usagers de la route".

Au cours de ses huit premiers mois, 934 opérations de contrôle de vitesse et 420 opérations de contrôle d’alcoolémie et de consommation de produits stupéfiants ont été organisés.