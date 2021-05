Selon un sondage Ipsos publié le 12 mai, près de 20% des Bretons disent prendre le volant en étant au-dessus de la limite d'alcoolémie autorisée. C'est la région la plus touchée de France par le phénomène, en hausse par rapport à l'an dernier.

Sécurité routière : c'est en Bretagne qu'on conduit le plus sous l'effet de l'alcool

C'est en Bretagne qu'on conduit le plus sous l'emprise de l'alcool. (Photo d'illustration)

Près d'un Breton sur cinq admet prendre le volant en ayant dépassé la limite d'alcool autorisée : c'est ce que révèle un sondage Ipsos pour Vinci autoroutes, réalisé en mars dernier et publié le 12 mai à la veille du pont de l'Ascension. Ils sont 18% à rouler alors que leur taux d'alcool dépasse 0,5 g par litre de sang. Un pourcentage en hausse de 7 points par rapport à 2020. 9% des Bretons disent également qu'il leur arrive de conduire en ressentant les effets de l'alcool. Ce sont les chiffres les plus élevés du pays. A l'inverse, nos voisins normands sont les plus sobres : ils ne sont que 6% à prendre le volant en ayant trop bu.

Concernant les autres comportements dangereux, les conducteurs bretons sont également les plus nombreux à ne pas respecter les distances de sécurité. 80% d'entre eux disent coller aux voitures de devant. Pour le reste, ils se situent dans la moyenne nationale. Ils sont 92% à dépasser de quelques kilomètres/heure la vitesse maximale autorisée, 49% à téléphoner au volant avec un kit mains-libres.

Les Bretons collent exprès aux véhicules devant

Les Bretons sont aussi loin d'être les plus polis sur la route. Ils sont près d'un sur cinq à descendre parfois de leur véhicule pour s'expliquer avec d'autres conducteurs, dans la moyenne nationale. Ils sont aussi 44% à coller exprès aux véhicules qui les énervent. Une hausse de 5 points par rapport à l'an dernier, qui les place sur le podium national... Loin devant les polis habitants du Grand Est, qui ne sont que 25% à le faire !

De façon générale, ce sont les régions Grand Est, Bourgogne Franche Comté et Pays de la Loire qui sont les plus agréables en voiture. Les Bretons sont en revanche les moins nombreux à circuler sur la voie centrale des autoroutes, au lieu de se rabattre, ou sur la bande d'arrêt d'urgence. Pas forcément de quoi pavoiser, car c'est aussi la seule région recensée à ne compter presque aucun kilomètre d'autoroute !