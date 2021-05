Sécurité Routière : dans les Alpes-Maritimes "de gros excès de vitesses" explique le commandant de l'EDSR

Vous êtes peut-être sur la route pour le pont de l'ascension. C'est un long week-end qui commence. Attention, il va y avoir du monde sur la route. Un week-end qui intervient au moment où une étude VINCI sort et inquiète les autorités. Neuf français sur dix admettent dépasser quelques fois les limitations de vitesses. Dans les Alpes-Maritimes la situation est différente selon le lieutenant-colonel Renaud Benne, commandant de l'Escadron Départemental de Sécurité Routière.

"On a une grande densité de circulation, on est obligé de respecter les limitation, on est coincé par celui qui nous précède"

Le lieutenant-colonel ajoute que la situation est plus préoccupante. En effet on observe de plus gros excès de vitesse _"_des excès de plus de cent km/h _sont des choses très fréquentes et sont très souvent poursuivis par les tribunaux de Grasse et Nice"_indique le gendarme.

Quelles sanctions ?

Le lieutenant-colonel rappelle sur l'antenne de France Bleu Azur que les sanctions pour ce genre d'infractions sont un retrait de permis de 72 heures à six mois. Ces excès surviennent surtout sur des créneaux où il y a moins de circulation.

"c'est pas parce qu'on a le sentiment d’être seul sur la route qu'en définitive on va pas dépasser une petite famille"

S'ajoute à ces sanction, une confiscation de la voiture à titre judiciaire.

Le confinement exacerbe les comportements dangereux.

Le gendarme s'inquiète aussi de la fin du confinement et des "appétences libératoires dès qu'on déconfine". Une sorte de "décompensation libertaire"

"Les gens se libèrent et on envie de retrouver les amis, de retrouver la famille, de prendre la moto pour une grande balade, et c'est là qu'on a des excès inouïs, avec des gens en recherche de sensations."

D'autant que le couvre-feu rend aussi les automobilistes plus nerveux. Ils appuient sur le champignon pour rentrer dans l'heure autorisée.