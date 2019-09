Sécurité routière - Beaucoup de déni dans les stages de récupération de points

Anne-Marie Taton organisatrice de stages de récupération de points et en Haute-Loire est l'invitée de France Bleu Saint-Etienne Loire ce mercredi matin. L'occasion d'aborder la phase délicate des stages de récupération de points où les conducteurs sont mis face à leurs infractions.

Haute-Loire, France

"Il y a ceux qui sont anti-système, pour qui la sécurité routière prend les gens pour des vaches à lait". Anne-Marie Taton, organisatrice de stage de récupération de points en Loire et en Haute-Loire résume bien les difficultés de son métier.

"Pour d'autres, ce sont de mauvaises manières de conduire apprises voilà des années qu'il faut abandonner", poursuit Anne-Marie Taton. "Sans contrôle continu du niveau des conducteurs, vous n'êtes jamais à l'abri d'une mauvaise surprise", explique l'organisatrice de ces stages.

Hommes aux volants, mort au tournant

La plupart viennent voire Anne-Marie pour des "petits délits", comme une succession d'excès de vitesse, parfois dû à un agenda trop chargé pour une seule journée. "Alors, ils foncent au volant", explique Anne-Marie.

Elle assure voir passer des policiers, des avocats, et même un "avocat spécialisé en droit routier". La particularité de ces stages, c'est la surreprésentation des hommes. "Ils aiment la vitesse, et sont plus enclins à prendre des risques", explique Anne-Marie Taton.