Sécurité routière : de nouveaux radars déplaçables sur les routes d'Ille-et-Vilaine

L'objectif est de faire ralentir les automobilistes sur ces axes routiers où le nombre d'accidents est important. En Ille-et-Vilaine, "la vitesse est la première cause de mortalité routière" indique . Avec ces radars déplaçables, il s'agit "de faire ralentir l’usager, non plus uniquement à l’approche du radar, mais sur tout l’axe".

ⓘ Publicité

Ces radars seront installés sur trois itinéraires où des panneaux sont déjà installés : la départementale 82 entre Combourg et Saint-Grégoire, la départementale 794 entre Sens-de-Bretagne et Vitré et la départementale 777 entre Janzé et La Gacilly. Des équipements du même type existent déjà depuis 2017 sur deux axes, entre Fougères et Val-Couesnon et sur la départementale 177 entre Fougères et le département de la Manche

La vitesse en cause dans 42% des accidents mortels

Ces radars déplaçables qui fonctionnent sur batterie seront régulièrement déplacés sur l'axe routier. Ils viennent compléter l'arsenal déjà déployé avec les radars fixes et des voitures radars qui circulent sur tout le département.

En 2021, la vitesse a causé 42 % des accidents mortels (contre 27 % en 2019). Dans son communiqué, la préfecture indique que "tout choc au-dessus de 80 km/h entraîne quasi inévitablement la mort ou des séquelles irréversibles."