Sécurité routière : des éthylotests distribués devant les bars de Saint-Lô

Plus de 700 éthylotests ont été distribués ce jeudi 10 juin, auprès des consommateurs de boissons alcoolisés aux terrasses des bars de Saint-Lô, pour inciter à l'autocontrôle.

C'est une opération organisée par la Sécurité routière dans une dizaine de villes en France, entre le 9 et le 12 juin, à l'occasion de la réouverture des bars et restaurants et du retour de moments festifs autour d'un verre.

La nouvelle campagne de sensibilisation de la Sécurité routière - Sécurité routière

Elle vise à sensibiliser sur les dangers de l'alcool et les risques de reprendre le volant après en avoir consommé.

L'alcool reste avec la vitesse l'une des principales causes de mortalité routière. Le conducteur est alcoolisé dans un tiers des accidents mortels, selon les données nationales. Dans la Manche, sur les 5 dernières années, l'alcool est présent dans 28 % des accidents mortels.