Sécurité routière en Haute-Saône : deux opérations de contrôle et de sensibilisation sur la N19

Ils sont une dizaine de gendarmes à multiplier les contrôles sur la N19 ce samedi 28 janvier. Depuis le début de l'année, 5 personnes sont mortes sur les routes de Haute-Saône. En 2022, 17 personnes ont perdu la vie et 68 ont été hospitalisées. Des chiffres alarmants. La gendarmerie veut donc renforcer les contrôles et la répression. Des opérations que les automobilistes voient d'un très bon œil, eux qui constatent au quotidien que certains prennent des risques inconsidérés. Céline emprunte très souvent les routes haut-saônoises. Certes, elles sont accidentogènes, mais ce qui la choque le plus, c'est surtout la conduite dangereuse de certains automobilistes : "Ils doublent n'importe comment, ne respectent pas les limites de vitesse. En plus, en ce moment les routes sont parfois verglacées et ils ne font pas plus attention pour autant !" Les dépistages d'alcoolémie, de vitesse et de consommation de stupéfiants se multiplient toute la journée à Velleminfroy et à Luze.

Anita est médusée. A tout juste 18 ans, c'est la première fois que la conductrice est contrôlée par la gendarmerie. Elle se dit rassurée par ce contrôle. "Je ne conduis jamais quand j'ai bu mais j'ai des amis qui le font. Je trouve ça bien de surveiller : ce n'est pas seulement pour la sécurité des autres, mais aussi pour la mienne", rappelle la jeune femme, interpellée par Sylvain, membre de la brigade motorisée de la gendarmerie de Lure : "C'est exactement ça. Les gens pensent qu'on veut les embêter en les contrôlant, mais nous, ce qu'on veut, c'est une route sûre pour tous les usagers".

A Luze, ce samedi, 11 excès de vitesse ont été constatés par les gendarmes. © Radio France - Emma Steven

La gendarmerie affirme vouloir "agir plus drastiquement" sur les causes des accidents constatés. Pour le sous-préfet de Lure, Arnaud Quiniou, ce sont avant tout les automobilistes qui sont les responsables de leurs accidents. "La vitesse, l'alcool, les stupéfiants, la volonté de doubler à tout prix ou encore le téléphone. Quand on prend la route il faut être responsable et ne pas prendre des risques qui n'ont aucun sens". A Luze, cet après-midi, 11 excès de vitesse ont été constatés, dont un à plus de 50km au-dessus de la limitation de vitesse. A Velleminfroy, deux personnes ont été testées positif aux stupéfiants.

