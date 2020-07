Sécurité routière en Provence : pour les deux-roues, le non port des gants sera systématiquement sanctionné

Ces dernières semaines d'été, en Provence, il n'est pas rare de les apercevoir, ces motards, ou ces pilotes de scooters, en short et t-shirt. Si les vestes et les pantalons ne sont pas obligatoires, les casques, comme les gants, le sont. C'est pour ça que le préfet de police des Bouches-du-Rhône a notamment assuré, ce lundi, que le non port des gants serait systématiquement sanctionné.

Par ailleurs, Emmanuel Barbe s'est livré, à un petit rappel des consignes pour rouler en étant le mieux protéger, même par fortes chaleurs. "Il faut au moins se mettre des chaussures fermées, pour protéger les pieds, un jean, des manches longues et un casque", martèle l'ancien Monsieur Sécurité routière du gouvernement.

L'idéal, c'est le casque intégral, car à Marseille, on a une recrudescence de chirurgies faciales pour réparer l'ensemble des dégâts provoqués - Emmanuel Barbe, préfet de police des Bouches-du-Rhône

De graves séquelles à vie en cas d'accident

En 2019, dans les Bouches-du-Rhône, 33 conducteurs de deux-roues sont décédés, ce qui représente un tiers des accidents de la route mortels dans le département. Par ailleurs, 40% des accidents corporels concernent les utilisateurs de motos et de scooters.

L'un des principaux enjeux est donc de maximiser le nombre d'équipements pour minimiser la gravité des blessures. "Les mains, les bras et les jambes sont les membres les plus touchés et les plus concernés par les fractures, précise Antoine Roche. Mais il y a aussi toutes les blessures liées aux frottements : plaies, brûlures et parfois même nécroses... Ce qui peut entraîner une amputation", ajoute le chef du département "Urgence" à l'Assistance Publique - Hôpitaux de Marseille.