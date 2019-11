Sécurité routière et défusion de la ComCom : la préfète de la Creuse fait le point

Le travail remarquable des élus de la communauté de communes Monts et Vallées Ouest Creusois et le bilan désastreux de la sécurité routière, la préfète de la Creuse, Magali Debatte fait le point sur ces dossiers qui font l'actualité. Retrouver son interview ici.

La communauté de communes Monts et Vallées Ouest Creusois va disparaitre au 1er janvier 2020. C'est une grande première en France. Jamais une intercommunalité n'a été dissoute après trois années d'existence. Sur le dossier de cette défusion et sur le bilan de la sécurité routière, Magali Debatte, préfète de la Creuse s'est exprimée sur France Bleu Creuse . Retrouver l'intégralité de son intervention, en vidéo ici.

Le conseil communautaire de la communauté de communes Monts et Vallées Creusois vient de voter à l'unanimité les modalités de répartition de l'actif et du passif de cette intercommunalité. "Ce n'est qu'une 1er étape, un 1er sommet du Tour de France si on veut utiliser une image de course cycliste, mais je veux saluer le travail remarquable mené par les élus pour parvenir a ce résultat. La communauté de communes va à présent transmettre aux communes ce projet de délibération surlequel elles auront à se pencher. Et nous souhaiterions qu'elles puissent le faire si possible avant le 15 décembre afin qu'ensuite, si nous avons, comme je l'espère, des délibérations concordantes des 43 communes, je puisse prendre l'arrêté qui entérinera la défusion à compter du 1er janvier 2020".

Que se passera-t-il si les toutes les communes ne votent pas cette délibération ?

"Je n'espère pas cette hypothèse. Nous allons vraiment tout faire pour obtenir des votes favorables. Nous verrons avec les élus concernés pour les convaincre, leur expliquer, essayer de lever les réticences ou les hésitations. S'il y a un ou deux votes qui manquent, je serai néanmoins contrainte de prendre un arrêté avant la fin de l'année pour la mise en place des trois futures communautés de communes au 1er janvier, ce qui ouvrira un risque de contentieux et qui ne permettra pas de tourner complètement la page. Donc je souhaite vraiment que ces délibérations soient concordantes au 15 décembre".

La sécurité routière, c'est l'affaire de tous - Magali Debatte

Pour Magali Debatte, le bilan de la sécurité routière en Creuse est "désastreux puisqu'au 31 octobre de cette année, nous sommes au même niveau de la mortalité que l'année 2018, soit six morts sur les routes du département. C'est absolument regrettable et c'est pourquoi j'ai demandé aux services de police et de gendarmerie de renforcer les contrôles. Et comme nous savons que les facteurs de risque, en matière d'accidentalité sont essentiellement liés à des phénomènes de comportements, nous avons également changer nos modes de communication. Nous communiquons désormais en amont des contrôles pour appeler chacun à la vigilance et rappeler que la sécurité routière est l'affaire de tous".