Sécurité routière : faut-il mieux contrôler les conducteurs âgés ?

Le débat sur la dangerosité des seniors au volant est relancée après l'accident qui a tué trois personnes sur la N145 samedi à Saint-Maurice (Creuse). Un homme de 80 ans a pris la voie express à contre sens et a percuté la voiture d'un couple de Lyonnais ; aucun n'a survécu.

Le scénario de l'accident semble établi : "le conducteur s'est engagé sur la N145 en sens inverse au niveau du rond point de la Croisière et, malgré la réaction très rapide d'automobilistes qui ont appelé les gendarmes, l'accident est arrivé très vite", explique le procureur de Guéret, Sébastien Farges, "il s'est passé très peu de temps avant le choc avec une voiture qui arrivait en face ; le véhicule qui roulait dans le bon sens était en train de doubler sur la file de gauche vers l'ouest quand il a été percuté. Le choc a été très violent et les occupants ont sans doute été tués sur le coup".

Une enquête judiciaire a été ouverte pour homicide involontaire, procédure habituelle pour un accident mortel, et il faut encore attendre les résultats des analyses sanguines mais c'est bien l'âge du conducteur qui serait en cause. En Creuse, département où les seniors sont plus nombreux qu'ailleurs, la Prévention routière connait bien le problème : "nous organisons régulièrement des formations théoriques et pratiques pour les personnes âgées", explique Michel Dubreuil, délégué de l'association en Creuse, "nous leur rappelons le code de la route, les principaux panneaux, la façon d'entrer sur les rond-points ou les voies rapides et leur conseillons aussi de consulter leur médecin pour s'assurer qu'ils sont toujours en état de conduire".

Le conducteur en cause serait entré à contresens sur la N145 au niveau du rond-point de la Croisière - Google Street View

Renoncer à conduire : une décision lourde pour la vie sociale

Mais l'association reconnaît tout de même qu'elle a du mal à mobiliser : "les formations durent une journée et sont gratuites mais nous avons peine à trouver des stagiaires et sommes parfois obligés d'annuler par manque d'inscrits. Pourtant, nous envoyons des courriers aux mairies et aux clubs du troisième âge à chaque début d'année", regrette Michel Dubreuil, qui tient à rassurer les seniors : "nous ne sommes pas là pour leur retirer le permis mais pour les aider à conduire le plus longtemps possible sans risquer leur vie ou celle des autres. Nous sommes bien conscients que renoncer à prendre le volant est une décision lourde pour la vie sociale."

Des formations comme seul réponse au problème car en France, la loi ne prévoit aucun contrôle obligatoire contrairement à d'autres pays européens où des examens médicaux sont demandés pour conserver son permis au delà de 65 ou 70 ans. "Personnellement, je pense qu'il faudrait mettre en place de tels contrôles chez nous", confie Michel Dubreuil, "ils existent déjà pour les chauffeurs de poids lourd ou pour les titulaires du permis auto avec des problèmes de vue ou une maladie cardiaque. En cas d'infraction, le préfet peut aussi décider de retirer le permis à un automobiliste qu'on estime dangereux..." Un système qui n'a pas permis d'éviter l'accident mortel de samedi sur la N145.

De son côté, le préfet de la Creuse annonce une réunion dans les prochains jours avec la DIRCO (Direction des routes du Centre Ouest) pour vérifier si des aménagements peuvent encore améliorer la sécurité.

