Sécurité routière : forte hausse du nombre de tués en août

Le nombre de morts sur les routes de France métropolitaine a bondi de 17,9% en août. Selon les chiffres annoncés ce lundi par la Sécurité routière, 290 personnes ont été tuées, soit 44 de plus qu'en août 2018.

L'observatoire note aussi que le nombre d’accidents corporels est en hausse de 3,8% sur un an (4.314 en août 2019 contre 4.156 en août 2018). Le nombre de blessés a également augmenté de 4,5% (5.652 personnes, contre 5.407 en août 2018).

La mortalité des cyclistes en baisse

Selon l’Observatoire national interministériel de la sécurité routière (ONISR), la mortalité a augmenté sur tous les réseaux routiers. Elle concerne surtout les automobilistes, avec 31 tués de plus, et les motocyclistes, avec 12 morts de plus qu' l'an dernier. Les jeunes adultes sont aussi touchés par cette hausse de la mortalité.

L'observatoire souligne enfin que la mortalité des cyclistes est en baisse, alors que celle des piétons est restée stable sur un an.