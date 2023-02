Sécurité routière : une "hausse préoccupante" de la mortalité sur les routes de Gironde

C'est un constat alarmant selon la préfecture de Gironde : avec 86 tués dans 83 accidents mortels en 2022, le département a dépassé le seuil des 80 accidents mortels qu’il n’avait plus atteint depuis 10 ans. Le nombre d'accident sur les routes de Gironde a augmenté de 3% : 1.288 accidents qui ont fait 1.642 blessés, pire, le nombre de personnes décédées a augmenté de 18 % par rapport à la moyenne de 73 tués par an ces cinq dernières années.

Les principales causes d'accidents restent d'abord la vitesse, puis l'alcoolémie et ensuite l'inattention. Les hommes sont les principaux responsables des accidents : 75% des tués et 85% des auteurs présumés responsables des accidents mortels.

Le préfet de Gironde, Etienne Guyot annonce la mise en place d'action de prévention et un renforcement des opérations de contrôle, autant sur les poids lourds, les vélos, que sur l'alcoolémie ou l'usage de stupéfiants. La vitesse continuera d'être contrôlée, les radars ont relevé l'année dernière plus de 4 900 excès de vitesses en moyenne chaque mois.