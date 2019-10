Sécurité routière : il y a 40 ans, la ceinture de sécurité devenait obligatoire à l'avant des véhicules

Le 1er octobre 1979, le port de la ceinture de sécurité devient obligatoire pour les places à l'avant des véhicules. Mesure majeure de sécurité routière, elle sauva de nombreuses vies. Petit retour historique sur cette mise en application.

Cette année, nous fêtons le 40e anniversaire de la mise en application d'un arrêté qui rend obligatoire en toutes circonstances du port de la ceinture de sécurité. Elle est considérée comme l'une des avancées majeures de la sécurité routière en France.

1973 - Une première obligation toute relative

L'année 1972 connaît une véritable hécatombe, 18 034 personnes sont tuées sur les routes. L'État décide de réagir. Le Premier ministre Jacques Chaban-Delmas crée alors un comité interministériel de la sécurité routière et le poste d'un délégué interministériel à la sécurité routière.

Le 1er juillet 1973, la ceinture de sécurité devient pour la première fois obligatoire. Une obligation toute relative. Elle ne concerne que les places avant et hors agglomération. Avec cette mesure, le nombre de tués sur les routes chute de 3500 personnes en un an. C'est un succès.

Deux ans plus tard, la ceinture devient obligatoire de nuit en agglomération et en permanence sur les voies rapides.

1er octobre 1979 - Obligation généralisée à l'avant

Le 26 septembre 1979 un arrêté rend obligatoire le port de la ceinture de sécurité en toutes circonstances. Il est mis en application quatre jours plus tard, le 1er octobre 1979. Ce texte est à l'initiative du ministre de l’Intérieur, Christian Bonnet, et du ministre des Transports, Joël Le Theule, ministres du gouvernement Raymond Barre. Il prévoit l'obligation du port de la ceinture de sécurité à l'avant des véhicules, de jour comme de nuit, dans les agglomérations et hors de celles-ci.

1er janvier 1990 - À l'avant comme à l'arrière, tous concernés

Il faudra attendre dix ans pour voir l'obligation des ceintures de sécurité à l'avant et à l'arrière des véhicules. Cette mesure ne concerne pas les enfants de moins de 10 ans. Il faudra attendre le 1er janvier 1992 pour rendre obligatoire l'utilisation des sièges auto pour le transport d'enfants.