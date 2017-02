Sécurité routière : "ils avaient 20 ans, ils se sentaient invincibles"

En 2012, Frédérique perdait trois de ses quatre enfants dans deux accidents de la route. Aujourd'hui, cette mère n'a plus qu'une fille, Honorine, 20 ans, et elle porte un regard désabusé sur la prévention auprès des jeunes.

"Mes enfants sont morts respectivement à 22, 24 et 20 ans". Ces quelques mots glissés au détour d'une interview disent la détresse immense vécue par cette femme de 48 ans, maman d'une famille nombreuse dont il ne reste plus qu'une enfant. Nous l'avons rencontré le jour du lancement d'une nouvelle campagne de la Sécurité routière (voir le film en bas de page ou ici) pour connaître son sentiment sur l'efficacité de ces "vidéos-chocs" censées frapper les esprits et faire changer les comportements. Ce court-métrage réalisé par Jean-Xavier de Lestrade met en scène des gendarmes qui racontent le moment où ils ont dû annoncer la mort d'un proche à des familles après un accident. Frédérique nous a reçus chez elle à Fransèches (Creuse) dans sa grande maison en pierre et nous a raconté son histoire autour d'un café...

Le 23 avril 2012, elle perdait Mathieu, son fils cadet de 22 ans : "il a été tué vers 6 heures du matin, il a pris la route pour rentrer chez lui à Aigueperse (Puy-de-Dôme), il roulait trop vite et avait sans doute un peu bu puisqu'il avait passé la soirée avec ses amis du rugby mais on ne saura jamais vraiment... Il a peut-être voulu répondre à son téléphone, il a perdu le contrôle et sa voiture a percuté un arbre". Mathieu a laissé une compagne, Jennifer, et une fille, Emily, six mois à l'époque de l'accident. En décembre, "j'ai tenu à ce que toute ma famille soit réunie parce qu'on était en colère les uns contre les autres, parce qu'un décès ne ménage pas toujours la famille... J'avais voulu faire le repas de Noël chez moi à la maison. J'avais eu ces mots 'aujourd'hui, il en manque un à table et je ne sais pas ce qu'il se passera l'année prochaine', c'était important pour moi".

Les gendarmes sont venus à 5h30

La semaine d'après, pour le réveillon du jour de l'an, mon fils Alexandre est venu de Clermont avec sa compagne Mélanie, ma fille Cécile était là aussi. On a fait un apéritif dînatoire à la maison et au moment de partir pour aller au bal à quelques kilomètres de là, il m'a dit "non, non, ne t'inquiète pas maman, je peux conduire". Je devais garder les petits-enfants, Raphaël et Emiliy, et ils sont partis. Quelques minutes plus tard, la voiture a fait une sortie de route. Seule Mélanie s'en est sorti. L'accident a fait un nouvel orphelin, Raphaël, le fils de Cécile, aujourd'hui âgé de 5 ans. "Les gendarmes et les pompiers sont venus à 5h30 mais j'avais entendu les portes des voitures claquer dans la cour. Avant d'ouvrir, j'ai entendu mon frère "vous faites comme vous voulez mais je ne peux pas lui annoncer. Depuis, c'est une déchirure, une blessure qui ne se referme pas mais le corps continue de fonctionner, le cœur continue de battre... Sauf l'esprit."

Frédérique fait aussi le récit de la vie d'après : "deux personnes décédées, un orphelin, une famille qui se brise parce que malgré tout, chacun dans sa douleur s'exprime différemment, on en arrive à des querelles de familles, à se reprocher des petites choses parce que personne ne supporte plus rien, on ne supporte plus la réflexion d'un proche et on se déchire... Même à mon travail, en tant qu'hôtesse d'accueil dans un péage, malgré mes amis, malgré mes responsables qui m'entouraient qui ont toujours été présents pour moi et qui m'ont aidé en ne me projetant pas directement avec le client. Mais je n'arrivais plus à supporter le monde, les plaintes des gens parce qu'ils avaient été facturés d'1 euro 20 de trop. Quand on a supporté une chose pareille, on ne peut plus supporter les petits malheurs des gens à côté même si le quotidien a ses petits malheurs".

"Pour mon petit fils, c'est très dur aussi... Raphaël est suivi par une psychologue, il me parle de sa maman tous les jours, il l'a cherché pendant des mois après l'accident. Il y a la fête des mères... C'est un manque énorme pour un enfant et pour moi... On les a portés pendant neuf mois, on a fait attention à eux comme à la prunelle de nos yeux et puis on nous les enlève sur un coup du sort."

"Le premier accident n'a pas servi de leçon à son frère aîné"

Frédérique considère avec découragement la prévention routière auprès des jeunes : "malgré le fait que je perde un enfant au mois d'avril 2012, ça n'a pas servi de leçon à son frère aîné huit mois plus tard... Il a fait la même chose, exactement les mêmes conditions, il avait un peu bu et roulait trop vite". Comment toucher les jeunes et changer leurs comportements sur la route ? Frédérique se pose encore la question. Elle se souvient de l'enterrement de Mathieu durant lequel ses camarades du rugby avaient fait un cercle autour de son cercueil à l'église, "ils étaient tous très touchés et je n'ai cessé de leur répéter après, je vous en prie, pas d'alcool au volant mais voilà, ils s'achètent des voitures puissantes parce qu'elles sont belles, parce que c'est la frime et finalement ils ne se rendent pas compte de l'allure à laquelle ils roulent."

"Et puis ça ne peut pas leur arriver à eux, on a beau leur dire, c'est le plus terrible." Frédérique confie qu'elle a encore des contacts avec certains des amis de Mathieu sur Facebook "ils se prennent en photo en ayant pris une cuite le soir, on voit qu'ils ont pris le volant. Quelque part, [la mort de Mathieu] ne leur a pas servi de leçon parce que ça ne peut pas leur arriver à eux". Ce qui n'est pas le cas de sa fille Honorine, 20 ans ; la jeune femme est étudiante en BTS "mais Honorine, c'est toujours 0 alcool quand elle conduit", explique sa mère, "elle garde ses amis à la maison quand elle organise une soirée. Elle a le permis depuis 1 an et je ne peux pas m'empêcher d'imaginer le pire dès qu'elle prend la route".

Frédérique se souvient aussi du temps où elle avait 20 ans : "je ne buvais pas mais je roulais vite, je l'admets... Parce qu'on est invincibles, parce que quand on a 20 ans, on est libre, on n'a plus les parents sur le dos, on fait ce qu'on veut, on se promène où on veut, on ne se rend pas compte de l'allure où on roule... J'ai eu des petits accrochages, des petits accidents sans conséquence, que de la tôle, mais ça aurait pu m'arriver aussi."

En 2014, d'après les chiffres de la Sécurité routière, les jeunes de 18 à 24 ans constituaient 23 % des tués sur la route.

