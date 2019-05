Sécurité routière : l'année 2018 est la moins meurtrière jamais enregistrée, avec 3.488 morts

Une année historique. En 2018, 3.488 personnes ont été tuées sur les routes de France en métropole et en Outre-mer, selon les chiffres communiqués ce mercredi par la Sécurité routière et rapportés par franceinfo. C'est 196 tués de moins qu'en 2017, soit une baisse de 5,3%. Le nombre d'accidents corporels et de blessés a également diminué de 4,7%, indique la sécurité routière.

En France métropolitaine, la mortalité routière est en baisse chez les automobilistes, les motocyclistes et les piétons (respectivement -7%, -6% et -3%). La mortalité routière augmente pour les cyclomotoristes (+14%) et pour les cyclistes (+1%). #sécuritéroutière — Sécurité routière (@RoutePlusSure) May 29, 2019

Entre 2017 et 2018, la mortalité routière est en baisse en France de -5,3% soit 196 décès de moins. Les accidents corporels et les blessés ont également diminué (-4,7%). #sécuritéroutière — Sécurité routière (@RoutePlusSure) May 29, 2019

L'année de l'abaissement à 80 km/h

La vitesse a été abaissée à 80 km/h sur les routes départementales sans séparateur central au premier juillet 2018, une mesure que le gouvernement va assouplir d'ici l'été.

à lire aussi Quel coût et quel calendrier pour le retour aux 90 km/h ?

La mortalité repart à la hausse depuis novembre

Selon la sécurité routière, la baisse de la mortalité diminue à partir du moins de novembre. L'organisme établit un lien entre la hausse de cette mortalité et les dégradations importantes de radars automatiques enregistrées ne marge du mouvement des "gilets jaunes".