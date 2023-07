Sécurité routière : l'homicide routier bien insuffisant pour la maman de ce jeune tué sur la route en Mayenne

Le délit d'homicide involontaire par conducteur devient le délit d'homicide routier. Pour le gouvernement, cette nouvelle dénomination est un changement "symbolique". Du côté des familles des victimes d'accidents mortels sur la route, ce n'est pas assez. Sabrina Moreau, la maman de Dylan, mort percuté par une voiture en février 2022 entre Montsûrs et La Chapelle-Rainsouin, réclame de plus lourdes sanctions.

ⓘ Publicité

"Des jugements et des peines lamentables"

"On demandait l'homicide routier, mais il faut que les peines soient justes par rapport aux circonstances aggravantes", commence Sabrina Moreau, en donnant l'exemple de la conduite sous l'emprise de stupéfiants, de l'alcool, ainsi que la vitesse, et dans le cas de Dylan, le brouillard. "On ne donne pas une peine de quatre mois et demi de bracelet pour la vie d'un enfant de 16 ans qui allait travailler ce matin-là, qui n'a pas demandé à être dans un cimetière aujourd'hui."

Sabrina Moreau et sa famille ont lancé une pétition en ligne pour créer "la loi Dylan" qui permettrait aux familles des victimes de faire appel d'un jugement. "Les familles sont détruites. On vit avec des psychologues, des psychiatres, on prend des médicaments, on n'arrive plus à travailler, notre vie est détruite. Je ne comprends pas qu'au tribunal, les familles de victimes ne puissent pas faire appel de la décision du juge. Nous, on doit subir et entendre des jugements et des peines lamentables, lamentables."