VIDÉOS - Sécurité routière : lancement d'une nouvelle campagne de communication, un "appel à la vie"

"La vie est trop douce pour griller un stop" ou encore "la vie est plus forte qu'un dernier verre avant de prendre la route" : la Sécurité routière a lancé ce vendredi une nouvelle campagne de communication à l'approche des fêtes de fin d'année et des futures phases du déconfinement.

Via des affiches et quatre films, réalisés par Arnaud Desplechin, la Sécurité routière souhaite inciter le conducteur à réfléchir à "ce qui compte vraiment", entre les petits et grands bonheurs de la vie (jouer avec son enfant, prendre son bain en fredonnant une chanson, ou faire l'amour) et les risques parfois pris sur la route. "En célébrant nos plus profonds désirs", elle nous invite "tous à ne pas céder sur la route à la tentation des plus futiles, des plus immédiats, comme une pointe de vitesse ou un appel au volant, qui pourrait venir tout gâcher".

"C'est un appel à la vie, une célébration de la vie pas toujours présente dans les campagnes de la Sécurité routière qui, par le passé, a mis beaucoup l'accent sur le risque, notamment mortel. Là, au contraire, le but est d'essayer de nous rappeler pourquoi on ne doit pas prendre de risques sur la route", a indiqué à l'AFP la déléguée interministérielle à la sécurité routière, Marie Gautier-Melleray.

Les grands excès de vitesse ont quasi doublé en novembre

Dans un communiqué de presse, la Sécurité routière rappelle que "pendant ce deuxième confinement, où le trafic s'est fait plus fluide, certains comportements à risque notamment concernant la vitesse ont été observés sur les routes". Le mois dernier, les radars automatiques ont enregistré une augmentation de 47,4 % des grands excès de vitesse (supérieurs à 50 km/h au-delà de la vitesse autorisée) par rapport à la même période l'an dernier.

En raison de la baisse du trafic routier, la mortalité a elle chuté de 33,9% en novembre (170 décès), sauf chez les cyclistes, conducteurs de deux roues motorisés et 18-24 ans, catégories où elle demeure stable.