Sécurité routière : le bilan en demi-teinte de l'année 2018 en Gironde

L'année 2018 a été marquée par une forte hausse du nombre de tués sur les routes de Gironde par rapport à 2017. Cette année, 77 personnes ont perdu la vie dans des accidents de la route. En revanche sur un an, le nombre d'accidents et de blessés a baissé selon la préfecture.

Gironde, France

2018 touche à sa fin, vous allez être nombreux à boire pour fêter ça ce lundi, mais attention entre boire et conduire il faut choisir, c'est une question de sécurité. En Gironde la préfecture va d'ailleurs renforcer les contrôles routiers pour le réveillon, surtout que le bilan de la sécurité routière est en demi-teinte cette année dans le département.

Plus de morts sur les routes en 2018

D'abord la mauvaise nouvelle : le nombre de morts a augmenté cette année. Depuis le début de l'année, 77 personnes ont perdu la vie sur les routes de Gironde. C'est quatre morts de plus que sur la même période l'an dernier. En 2018, un accident mortel est survenu tous les cinq jours dans notre département. Une réelle hécatombe. Et parmi ces accidents mortels, un peu moins de la moitié a eu lieu avec une seule voiture en cause, par exemple des sorties de routes : 32 accidents mortels ont eu lieu avec une seule voiture en cause en 2018.

Moins de blessés et moins d'accidents

En revanche, sur un an, le nombre d'accidents et de blessés a chuté. La préfecture de Gironde a compté 914 accidents de la route en 2018, c'est 15% de moins que l'an passé. 19% de baisse du côté des blessés, graves ou légers : 1075 personnes ont été blessées en 2018, contre 1321 l'an dernier. Cette année a donc été marquée par des accidents de la route moins nombreux mais plus graves.

Les causes principales des accidents

Comme les années précédentes, les principales causes d'accident restent cette année la vitesse, l'alcool et la drogue. Sans oublier, dans une moindre mesure, le téléphone et les dépassements dangereux