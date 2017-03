"Sécurité routière : le bilan est catastrophique" J.Part, directrice de cabinet à la préfecture de la Sarthe

VIDEO : Juliette Part, la directrice de cabinet de la préfecture de la Sarthe revient sur les mauvais chiffres de la sécurité routière

Onze personnes ont été tuées sur la route depuis le début de l'année dans le département de la Sarthe. C'est quasiment le double de l'année dernière à la même époque. Sur la même période, il y a eu trois fois plus d'accidents. Du coup, les contrôles vont être renforcés, nous a confirmé Juliette Part, la directrice de cabinet de la préfecture de la Sarthe.

On va renforcer les contrôles

" Il y a quelques semaines, je vous avais dit que la situation était préoccupante, elle est aujourd'hui catastrophique" nous dit Juliette Part, la directrice de cabinet de la préfecture de la Sarthe. "Effectivement, le nombre de morts a quasiment été multiplié par deux par rapport à la même époque de l'année dernière, et il y a eu trois fois plus de blessés et d'accidents. Face à ce constat, nous renforçons les contrôles, ça a déjà été fait ces derniers mois, et ça va se poursuivre. Il y aura une présence renforcée aux horaires de retours de travail, au cours des nuits sur les week-end. Face à la situation, ces contrôles sont efficaces, ça permet de montrer que nous sommes présents, que le risque est constant, de sanctionner tous les comportements qui présentent des risques. Vu le constat, on ne peut pas diminuer la présence des gendarmes sur le bord des routes. Les contrôles opérés sur le bord des routes visent tous les conducteurs et on a une attention particulière sur les causes à savoir la vitesse et la consommation d'alcool".

Les radars

À la question est-ce qu'il y aura de nouveaux radars, "c'est probable, mais je ne peux pas vous dire quand, ni où, il y aura de nouveaux radars" répond Juliette Part, la directrice de cabinet de la préfecture de la Sarthe, "nous analysons les zones accidentogènes, il n'y a pas de point noir dans le département, mais néanmoins nous continuons de chercher s'il y a des endroits où effectivement des radars peuvent être déployés. Sur les radars à double sens, il y en a huit dans le département, et le radar chantier sera déplacé dans plusieurs zones du département et à chaque fois, les automobilistes seront informés".

À RÉECOUTER : VIDÉO - La sécurité routière en Sarthe, émission spéciale