Sécurité routière : le grand chassé-croisé des vacances dans un contexte inquiétant

C'est un gros week-end de départs et de retours sur les routes, les autorités appellent donc à la prudence. D'autant plus que ces dernières semaines, il y a eu beaucoup d'accidents particulièrement dramatiques comme celui sur l'A7 ou encore à Laon. D'après le commandant de la région de gendarmerie d'Occitanie, le général Jacques Plays, il y a un phénomène de relâchement dans nos comportements : alcool au volant, vitesse excessive ou encore utilisation du téléphone portable. Les chiffres des accidents de la route en juin montrent que c'est en Haute-Garonne qu'il y en a le plus eu, 56 accidents corporels dont 4 mortels. Dans le Tarn, on recense 24 accidents corporels dont 3 mortels, et dans le Tarn-et-Garonne, 20 accidents corporels dont 3 mortels. C'est dans le département du Gers où il y en a eu le moins, 10 accidents corporels. Dans chaque département de Midi-Pyrénées, c'est en augmentation par rapport au mois de mai.

Soyez d'autant plus prudents au volant, que ces derniers temps il y a eu des accidents dramatiques dans notre région comme celui de mercredi dernier, en Ariège, une voiture fait une sortie de route, tombe dans l'Hers et les deux hommes à bord meurent noyés. En début de semaine, un homme est mort après avoir percuté un arbre le long d'une départementale dans le Comminges. Ce même lundi a été marqué par un choc frontal très violent dans le Gers, qui fait deux blessés graves à Saint-Jean de Poutge. En observant les chiffres des accidents de la route en Midi-Pyrénées en mai et juin 2020, le nombre d'accidents corporels est en augmentation dans tous les départements de Midi-Pyrénées. Ça a même quasi doublé dans le Lot, puisqu'en un mois on est passés de 6 accidents à 11, en Ariège, de 6 à 12 et dans le Tarn-et-Garonne, de 10 à 20 accidents. C'est dans le département de Haute-Garonne qu'il y a au le plus d'accidents corporels, 45 en mai, 56 en juin.

Les bons conseils avant de prendre la route ce week-end

Nelly Massé Desaivres, directrice de l'association Prévention Routière en Occitanie, donne des conseils pour ceux qui prennent la route les prochains jours : "_Le mot d'ordre c'est la préparation, notamment au niveau du GPS qui est une vraie source de distraction_. C'est important que les données soient enregistrées dans le GPS avant de conduire. On sait également que la somnolence est très importante et il faut à tout prix faire attention aux signes de somnolence. On a les yeux qui picotent et on bouge sur son siège pour changer de position." Écoutez donc ces signes et n'hésitez pas à faire une pause. Enfin dernier conseil : "Surtout, ne pas se donner d'objectif, ne pas vouloir arriver à son lieu de vacances avant telle heure. Non, il faut prendre le temps sur la route."

Ce vendredi la journée est classée rouge dans le sens des départs, orange dans le sens des retours. Bison futé a classé le samedi en noir dans le sens des départs et orange pour les retours, dans toute la France.