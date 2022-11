Sécurité routière : le nombre d'accidents mortels en forte hausse, particulièrement en Corse-du-Sud

"La vie est courte. Il ne faut pas la rendre encore plus courte". Cette phrase, dite par Éric Fraticelli, conclut le nouveau spot de sensibilisation à la sécurité routière, alors que 33 personnes sont mortes sur les routes depuis le début de l'année en Corse. Un chiffre en forte hausse, 2,5 fois plus important que la moyenne nationale, précise la Préfecture. Sur les 33 accidents mortels, 19 ont eu lieu en Corse-du-Sud ; 16 concernent des jeunes de moins de 25 ans et 10 sont liés à des consommations d'alcool ou d'autres drogues.

"La situation est inquiétante, alarmante", insiste Amaury de Saint-Quentin, qui appelle à la mobilisation "individuelle et collective" et à "une réelle prise de conscience". Après avoir présenté le spot de sensibilisation qui sera diffusé dans toutes les salles de cinéma et sur Via Stella dans les prochains jours, le préfet de Corse-du-Sud détaille les terribles chiffres de la sécurité routière : plus de la moitié des tués sont des jeunes de moins de 25 ans en 2A et, sur toute la Corse, près de la moitié des accidents mortels concernent des conducteurs de deux-roues.

Lui-même conducteur d'un scooter, Eric Fraticelli est régulièrement surpris par certains comportements sur la route : "Quand je suis derrière des voitures, je vois souvent les conducteurs sur leurs portables. L'autre jour, une dame a reculé et heurté mon scooter à l'arrêt. Elle n'a pas regardé son rétro, elle était sur son téléphone. Ça aurait pu être un enfant !", alarme-t-il.