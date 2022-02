Sécurité routière : le nombre de morts en baisse en 2021 dans les Landes

Les chiffres de la sécurité routière s'améliorent dans les Landes pour l'année 2021. La préfecture a publié son bilan ce lundi, et le nombre de tués a notamment baissé par rapport aux années précédentes.

Au total, 23 personnes ont perdu la vie dans des accidents de la route, soit une baisse de 20% par rapport à la moyenne calculée entre 2015 et 2019. Un chiffre qui augmente en revanche par rapport à 2020, avec 24 victimes de plus, mais l'année avait été marqué par les confinements et donc une baisse du trafic et des accidents.

Baisse des accidents

Globalement, les accidents de la route sont en baisse de 6% sur les routes landaises indique la préfecture, avec 167 accidents enregistrés en 2021 contre 177 en moyenne entre 2015 et 2019. L'année dernière, 202 personnes ont été blessées, soit une baisse de 0,5%. La grande majorité des victimes d'accidents mortels restent cependant des hommes : ils représentent 87% des tués. La plupart sont Landais (91%) et étaient conducteurs (70%) au moment de l'accident.

L'alcool et la vitesse excessive parmi les premières causes

L'alcool et la vitesse excessive représentent chacun 19% des causes des accidents mortels, suivi de la somnolence et la fatigue (10%). Les autres causes, comme la consommation de stupéfiants, le refus de priorité ou encore les malaises représentent 52% de ces drames.