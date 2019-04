Sécurité routière : le nombre de morts sur les routes en hausse de 7,3% en mars

Pour le troisième mois consécutif, le nombre de morts sur les routes a augmenté en mars : + 7,3 % par rapport à la même période l'an passé. 250 personnes ont été tuées, soit 17 de plus qu'en mars 2018, précise la Sécurité routière ce vendredi. En février déjà, le nombre de morts sur les routes de France métropolitaine avait augmenté de 17,1% par rapport à l'année dernière.

Selon la Sécurité routière, "le premier trimestre de l'année 2019 se caractérise par une hausse de la mortalité avec 741 personnes tuées. Comparé à la moyenne sur cinq années (2013-2017), cela représente 25 morts supplémentaires".

Les cyclistes, premières victimes de la route

La hausse de la mortalité en mars concerne principalement les cyclistes (+8%), les cyclomotoristes (+7%) et les piétons (+5%). "La mortalité des cyclistes est la plus forte relevée pour un mois de mars depuis dix ans, avec 18 décès estimés en mars 2019", souligne le communiqué.

"La météo printanière (qui) a favorisé les déplacements" et "le relâchement des comportements lié au vandalisme sur les radars" sont responsables de ces mauvais chiffres estime la sécurité routière.

Bientôt des radars plus performants et plus solides

75 % des radars ont été dégradés depuis mi-2018 selon le ministère de l'Intérieur. Pour les remplacer, 400 radars nouvelle génération, plus performants et plus solides, vont être installés cette année dans le pays. Juchés sur des mâts de quatre mètres, ces appareils, baptisés "radars-tourelles", voient plus loin et mieux, et "peuvent différencier les véhicules soumis à des limitations différentes", selon le gouvernement.

En Outre-mer, 21 personnes sont mortes au mois de mars, soit 3 de moins qu'en mars 2018, mais le nombre de blessés a augmenté, selon le communiqué.