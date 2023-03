Sécurité routière : les gendarmes effectueront des contrôles chaque mois dans une nouvelle commune landaise

La gendarmerie des Landes sera à Tarnos en mars, pour effectuer des contrôles de sécurité routière, dans le cadre de l'opération "Un jour, un village". La date exacte reste pour l'instant secrète, afin de préserver l'effet de surprise. Mais il s'agit du premier chapitre de cette opération qui a vocation à s'installer dans le temps. En effet, tous les mois, l'escadron de sécurité routière choisira une nouvelle commune landaise.

Cela ne visera pas les villages à proprement parlé, mais les petites agglomérations, dans lesquelles se posteront à des endroits clés 10 à 15 gendarmes. "Nous allons mettre en place un dispositif à l'extérieur et à l'intérieur de la commune, avec des points de contrôle fixes. Mais il y aura aussi un dispositif de véhicules banalisés, avec des motos ou des voitures", décrit Thierry Souplet, le commandant de l'escadron de sécurité routière des Landes. Un dispositif que sera adapté "en fonction de l'accidentalité", ajoute-t-il. "Nous pourrons revenir deux ou trois fois dans l'année dans la même commune, s'il y a eu des accidents graves. C'est le terrain qui va nous commander et aussi les événements."

Une opération préventive

Une opération départementale qui a un objectif répressif, mais aussi préventif. "Lorsqu'on met en place un tel dispositif, on sait que les gens qui vont être contrôlés vont faire passer le mot autour d'eux, le soir, en rentrant chez eux ou chez le boulanger", explique Thierry Souplet. "Tout le monde va parler de cet engagement un peu plus supérieur que d'habitude autour du village. Et cette portée de prévention a une durée d'une dizaine-quinzaine de jours", assure-t-il.

"Cela rappelle à tout le monde qu'il ne faut pas oublier la ceinture quand on va chercher les enfants à l'école avec la voiture, ou de ne pas téléphoner dès lors qu'on sort de chez soi pour dire à son épouse qu'on a oublié son porte-monnaie", ajoute le commandant de l'escadron.