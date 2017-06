Sécurité routière : les gendarmes mayennais mobilisés pendant 24 heures

A la veille des premiers départs en vacances, la gendarmerie de la Mayenne va procéder à d'importantes opérations de contrôles routiers.

Cette opération s'appelle les "24 heures de la sécurité routière". Elle commence ce jeudi 29 juin à midi et prendra fin demain à la même heure. Les militaires mayennais ne vont pas chômer. Des contrôles et des dispositifs de prévention vont se succéder sans interruption. Les interventions vont se concentrer, explique le commandement de la gendarmerie mayennaise, sur les infractions les plus graves : vitesse, alcoolémie, produits stupéfiants, refus des priorités, téléphone au volant. Des actions de prévention sont également programmées dans les cars scolaires. Un hélicoptère surveillera l'A81 demain matin. Depuis le début de l'année, en zone gendarmerie, 8 automobilistes ont trouvé la mort sur les routes de la campagne mayennaise.