Sécurité routière : les kits salivaires facilitent le travail des gendarmes

Depuis 15 jours, les gendarmes de Loire-Atlantique utilisent des kits salivaires sur les contrôles routiers. Cela permet d'éviter les prises de sang en cas de test positif aux stupéfiants.

C'est un gain de temps considérable dans le travail quotidien des gendarmes. L'utilisation de nouveaux kits salivaires pour effectuer des contrôles de stupéfiants est lancée depuis une quinzaine de jours maintenant en Loire-Atlantique.

Alors que précédemment il fallait faire une prise de sang, maintenant on prend de la salive sur place et en une demi-heure l'opération est terminée"- Alain Archaimbault

Un gain de temps qui contribuera à faire baisser la délinquance sur les routes espère le chef de l'Escadron départemental de sécurité routière Alain Archaimbault.

Les tests salivaires, c'est un grand plus, on gagne en souplesse, en efficacité, on les attendait depuis longtemps. Le dispositif était bien plus lourd auparavant" -Alain Archaimbault