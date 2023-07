Sécurité routière : les mesures annoncées, "ça ne suffit pas" pour une association alsacienne

Un "manque de courage politique". C'est ce que dénonce Monique Fritz, l'Alsacienne présidente de l'association d'aide aux victimes de la route AIVAR , après les annonces d'Elisabeth Borne sur la sécurité routière ce lundi 17 juillet. Volonté de suspendre automatiquement le permis en cas de conduite sous l'emprise de stupéfiants, création d'un délit d'homicide routier, accentuation de la prévention dès le collège : pour elle, ces mesures vont dans le bon sens, mais elles ne suffisent pas.

"Des mesurettes"

Tout n'est pas à jeter dans les mesures annoncées, pour Monique Fritz, qui a fondé son association après avoir perdu sa fille dans un accident de la route : "On en parle, c'est positif", relève-t-elle, en saluant la portée symbolique de la création d'un délit d'homicide routier pour remplacer l'homicide involontaire pour les conducteurs sous l'emprise d'une substance qui tuent quelqu'un sur la route. "C'était une demande de longue date. Quand on a enterré sa fille, c'était très violent, la qualification d'homicide involontaire."

Autre point positif pour elle : la formation des plus jeunes. "Il faut non seulement faire de la prévention, mais surtout de l'information concrète. Leur faire prendre conscience de ce que c'est, la vitesse, de ce que ça fait à un corps", explique Monique Fritz.

Mais tout cela ne va pas assez loin pour elle. "Cela reste des mesurettes, ça ne suffit pas. Ce qu'il faut, c'est zéro alcool. On ne prend pas le volant quand on boit, peu importe le nombre de verre." Son association développe des dispositifs à installer dans les voitures, pour tester la capacité de chaque conducteur à conduire avant qu'il prenne le volant.

Une année particulièrement meurtrière sur les routes d'Alsace

Ces annonces arrivent alors que cette année, le nombre de morts sur la route en Alsace est déjà particulièrement élevé. 39 personnes sont décédées depuis le début de l'année, 23 dans le Haut-Rhin et 16 dans le Bas-Rhin. C'est 11 personnes de plus que l'année dernière à la même période.

C'est dans le Haut-Rhin que la hausse est la plus marquée : selon la préfecture, on n'avait jamais vu autant de morts en une demie année depuis 2010. La grande majorité des victimes sont des automobilistes, et surtout des personnes de plus de 60 ans.

Mais si le nombre d'accident mortels augmente, il y a tout de même moins d'accidents tout court : une centaine de moins que l'année dernière à la même période. Ce qui fait aussi chuter le nombre de personnes blessées, en baisse de 10% environ.